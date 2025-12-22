Albergo Terminus inizia nuovo corso con il Gruppo Villa d’Este

L’Albergo Terminus, 4 stelle nel centro di Como sul lungolago, inaugura un nuovo capitolo sotto la gestione del Gruppo Villa d’Este, a seguito dell’acquisizione avvenuta nell’aprile 2025 dalla precedente proprietà LarioHotels. La transizione è avvenuta in continuità, mantenendo il personale storico e preservando l’identità della struttura.

Affacciato sul Lungo Lario Trieste e realizzato nel 1900 su progetto dell’architetto Italo Zanolini, il Terminus conserva l’atmosfera dell’epoca Liberty e della Belle Époque, con dettagli originali, materiali

storici e ambienti sobri ed eleganti. La struttura dispone di 50 camere e suite, distribuite tra l’edificio

storico e un’ala più recente.

“Assumere la guida dell’Albergo Terminus rappresenta un passaggio significativo, che ci permette di portare sull’affaccio più storico della città la visione dell’ospitalità che contraddistingue Villa d’Este. Il Terminus, collocato nel cuore del salotto della città di Como, è un luogo ricco di memoria e profondamente legato al lago: custodisce un’eredità preziosa che merita di essere valorizzata con sensibilità e rispetto. Il nostro impegno sarà quello di rinnovare l’esperienza degli ospiti attraverso un servizio attento, autentico e contemporaneo, che valorizza anche la componente gastronomica dell’hotel: il Bar delle Terme, che con la sua ampia sala interna e la terrazza panoramica sul lago, propone una cucina ispirata alla tradizione italiana e al territorio. Mantenendo intatta l’atmosfera intima che da sempre caratterizza questo indirizzo iconico, guiderò questo nuovo capitolo insieme al team con dedizione, entusiasmo e la volontà di creare un’armonia perfetta tra tradizione locale e cultura dell’eccellenza. Sono certa che questo percorso darà nuova energia al Terminus, permettendogli di raccontare la sua storia con uno sguardo rivolto al futuro”, ha detto Barbara Gibellini, già Resident Manager di Villa d’Este e oggi Acting General Manager sia dell’Albergo Terminus.

Il Bar delle Terme, ricercato ristorante e bar dell’Hotel, rappresenta il cuore dell’offerta gastronomica, con un’ampia sala interna e una terrazza panoramica affacciata sul lago. La cucina trae ispirazione sia dalla tradizione italiana sia dal patrimonio gastronomico locale, con proposte interessanti e uniche, che stupiscono gli ospiti dell’Hotel Terminus dalla colazione fino ai cocktail per il dopocena. Le selezioni si sviluppano sotto la supervisione dell’Executive Chef Alessandro Rinaldi, che guida anche il ristorante Altariva di Palazzo Venezia, il vicino Hotel 5 stelle che fa parte di Villa d’Este La Collezione.

Durante il giorno, il Bar delle Terme propone un light lunch pensato per una pausa leggera e raffinata, mentre la sera si trasforma offrendo un menu dal carattere autentico, che richiama l’atmosfera e i

sapori della classica trattoria italiana, reinterpretati con cura e attenzione alla qualità degli ingredienti.

L’hotel rimane aperto durante le festività e propone ai propri ospiti esperienze dedicate, tra cui il

Pranzo di Natale per chi soggiorna tra la Vigilia e Santo Stefano e il Cenone di San Silvestro per chi

sceglie di trascorrere il Capodanno a Como.