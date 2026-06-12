Hotel Promessi Sposi: esperienza di lusso in barca sul Lago di Como

C’è un modo speciale per scoprire il Lago di Como: viverlo dall’acqua, lasciandosi cullare dal ritmo lento delle onde, circondati da panorami iconici, ville storiche e atmosfere senza tempo. È da questa visione che nasce il servizio luxury boat dell’Hotel Promessi Sposi, hotel 4 stelle lusso a Malgrate, sul ramo orientale del Lago di Como. Un’esperienza pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per chi desidera concedersi una giornata sul lago all’insegna dell’eleganza e del benessere.

Il motoscafo privato dell’hotel diventa così molto più di un semplice mezzo di trasporto: è il cuore di un’esperienza immersiva che unisce lusso, relax, gusto e scoperta. Dall’aperitivo al tramonto con finger food gourmet preparati dallo chef, ai picnic esclusivi a bordo, fino ai tour personalizzati tra Bellagio, Varenna e le più celebri ville lariane – le magnifiche Villa Monastero, Villa Carlotta, Villa Melzi e Villa Balbianello – ogni itinerario è pensato per regalare emozioni indimenticabili.

Le proposte spaziano da sunset cruise a tour privati di più ore, fino a esperienze full day completamente personalizzabili. Gli ospiti possono scegliere di concedersi una romantica proposta di matrimonio sul lago, uno shooting fotografico esclusivo oppure semplicemente una giornata di totale relax tra soste panoramiche, tuffi nelle acque cristalline e momenti di assoluta privacy.

Il vero valore aggiunto è la possibilità di trasformare la navigazione in un’esperienza lifestyle firmata Hotel Promessi Sposi. Il tour in motoscafo può, infatti, essere abbinato agli altri servizi della struttura: una cena gourmet al Lisander Restaurant, un aperitivo sul rooftop panoramico o un soggiorno nelle camere dell’hotel.

A rendere ancora più esclusiva l’esperienza è l’imbarcazione scelta dall’hotel: un Cranchi E30 Endurance, simbolo del design e della manifattura nautica italiana. Pensato per offrire il massimo comfort durante la navigazione, il motoscafo accoglie gli ospiti in ambienti curati nei dettagli, con ampie aree relax prendisole, una zona lounge conviviale e tutti i comfort necessari per vivere il lago.