NEMI Hotel Milano, ospitalità su misura anche per i Giochi Olimpici

Anche in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, NEMI Hotel Milano è il rifugio ideale per viaggiatori e curiosi, con la sua ospitalità raffinata e accogliente, legata al territorio, tra design, ottima cucina e ritmi rilassanti.

Mentre la città si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali 2026, mostrando il suo volto più vivace e internazionale, in continuo movimento, NEMI Hotel offre un soggiorno intimo e autentico, dove riscoprire il piacere della lentezza e dell’accoglienza su misura, per vivere e assaporare Milano da una prospettiva diversa.

Situato in uno dei quartieri più autentici della città, lontano dalle rotte più battute ma vicino a tutto ciò che conta, l’hotel è il punto di partenza ideale per scoprire una Milano inedita, fatta di cultura, arte, gastronomia e incontri, in equilibrio tra energia urbana e una dimensione più raccolta e umana.

Per chi desidera arricchire il proprio soggiorno milanese, l’hotel propone esperienze su misura dedicate alla scoperta del quartiere e di alcuni dei suoi protagonisti: atelier artigiani, gallerie indipendenti, botteghe storiche e angoli nascosti della “vecchia Milano” che resistono al tempo.

Anche durante il periodo dei Giochi Olimpici, NEMI Hotel Milano sarà un punto d’incontro per viaggiatori, sportivi e amanti della città, offrendo un’ospitalità calorosa e discreta, lontana dal clamore ma al centro dell’energia che l’evento porterà con sé.

NEMI Hotel è un lifestyle hotel 5* pensato per accogliere i viaggiatori che cercano un equilibrio tra comfort, autenticità e spirito urbano, un rifugio intimo e sofisticato per chi desidera vivere la città con occhi nuovi.

L’atmosfera è calda e curata in ogni dettaglio, l’ospitalità è su misura e discreta, pensata per far sentire ogni ospite al centro di un’esperienza unica.

Dalle camere alla colazione, dagli spazi comuni alle esperienze personalizzate per scoprire la città, ogni aspetto dell’accoglienza riflette un’idea di lusso contemporaneo, fatto di cura e di attenzione.