WorldHotel Casati 18 si rinnova e entra in Worldhotels

In una delle zone più vivaci e autentiche di Milano, Porta Venezia, il WorldHotel Casati 18 si svela con una nuova identità. Protagonista di un profondo restyling interamente made in Italy curato dall’architetto Max Minoja, questo boutique hotel – già parte della collezione Distinctive del brand WorldHotels – entra nella prestigiosa Elite Collection, una delle più esclusive tra le quattro firmate BWH Hotels. Un’evoluzione che consolida il posizionamento upper-upscale del brand e celebra l’eccellenza dell’ospitalità italiana, tra un design ricercato, un’ospitalità sartoriale e uno spirito contemporaneo.

“Il WorldHotel Casati 18 rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di WorldHotels in Italia – commenta Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy & South-East Europe – L’ingresso nella collezione Elite è il riconoscimento di una visione che mette al centro il valore dell’indipendenza, la qualità del servizio e la capacità di interpretare il territorio con stile e personalità”.

WorldHotel Casati 18 non è solo un hotel: è un luogo che racconta Milano attraverso il design, l’ospitalità e l’identità locale. Le 80 camere e suite, completamente ripensate, sono il risultato di un progetto curato da architetti e brand italiani di riferimento come Molteni&C, Flos e Roda. Materiali pregiati, atmosfere calde e dettagli sartoriali danno vita a spazi eleganti e accoglienti, pensati per chi cerca un’esperienza autentica. “Il Casati 18 è pensato per chi desidera vivere Milano in modo autentico, con stile e comfort – dice Luca Cellammare, direttore del WorldHotel Casati 18 – Abbiamo voluto creare un luogo che fosse espressione del design italiano e dell’anima vibrante di Porta Venezia. Ogni dettaglio, dagli arredi alla proposta gastronomica, è stato studiato per offrire un’esperienza memorabile e profondamente legata alla città”.

La posizione è uno dei punti di forza: a pochi passi da Corso Buenos Aires e ben collegato con la rete metropolitana, il Casati 18 è il punto di partenza ideale per esplorare la città. Porta Venezia, con la sua architettura Liberty, la sua anima inclusiva e la sua vivace scena gastronomica e culturale, offre un contesto perfetto per un soggiorno urbano di charme. La proposta food & beverage si articola nel ristorante 18 Contemporary, che celebra la cucina mediterranea con ingredienti stagionali e tocchi creativi, e nel lounge bar con terrazza esterna, dove cocktail d’autore e piccoli piatti accompagnano momenti di relax e socialità. La colazione, servita ogni mattina, unisce buffet continentale e proposte à la carte, con specialità a base di uova, smoothie freschi e dolci artigianali.