Salone del Mobile, a Milano spesa Tax Free in crescita del +4%

Salone del Mobile si conferma il motore principale per lo shopping internazionale a Milano: è stata infatti la settimana che ha registrato i maggiori volumi di spesa Tax Free Shopping degli ultimi dodici mesi. A rivelarlo Global Blue, operatore leader del settore, che certifica anche un aumento del +4% della spesa rispetto alla passata edizione.

L’impatto positivo della manifestazione lo si riscontra in un ulteriore dato: durante la Design Week, a Milano i volumi di spesa hanno segnato un balzo del +108% rispetto alla media delle tre settimane precedenti. Così, Milano è arrivata a contribuire per il 47% dei volumi nazionali totali: +7 punti percentuali rispetto al dato medio dei primi mesi dell’anno.

Analizzando nel dettaglio i flussi, le Americhe si confermano il bacino più dinamico per la città. Gli Stati Uniti guidano gli acquisti (16% dei volumi totali), con una spesa in crescita del +40% rispetto al 2025 e un importo medio per shopper di 1.511 euro (+10%). Forte accelerazione anche per il mercato dell’America Latina, terzo con il 12% della spesa totale e in aumento del +45%. Significativo anche il contributo della Cina: con il 15% dei volumi si posiziona come seconda nazionalità e registra una crescita della spesa del +10%.

Crescono inoltre i brand premium (+18%) e lifestyle (+5%), mentre il lusso – che vale l’81% del mercato – rimane stabile. Per quanto riguarda le preferenze merceologiche, la categoria Fashion & Clothing risulta predominante, assorbendo il 69% della spesa e registrando una crescita in linea con il trend cittadino (+4%). Spicca il comparto Watches & Jewellery che, attraendo il 15% dei volumi, ha espresso un tasso di crescita doppio (+8%). Via Montenapoleone si conferma l’epicentro degli acquisti, accentrando il 38% dei volumi Tax Free cittadini, pur stabile rispetto all’edizione 2025.

“Dato il periodo complesso, constatare come la Design Week sia ancora la settimana dell’anno in cui si spende di più a Milano in Tax Free Shopping non era fatto scontato. Eppure, i numeri certificano l’impatto positivo della manifestazione. Il traino degli statunitensi non sorprende più, ma la loro continua crescita dà sicurezza al mercato. Prosegue poi il trend positivo del turista sudamericano, sempre più reale protagonista degli acquisti. Infine, torna il segno “+” per lo shopper cinese. Un segnale di speranza: il suo ritorno ai livelli di spesa del 2019 resta ancora una delle principali sfide del mercato”, ha dichiarato Stefano Rizzi, Managing Director Italy di Global Blue.