Flibco lancia nuovo collegamento tra Malpensa e Lampugnano

Flibco apre la vendita dei biglietti per la nuova linea che collega l’Autostazione di Milano Lampugnano all’Aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1 e 2), con fermata intermedia a Rho Fiera – MIND. Il collegamento sarà attivo dal prossimo 3 febbraio.

Con un tempo di percorrenza di circa 35 minuti, la nuova linea rappresenta un’alternativa più veloce rispetto ai collegamenti tradizionali. Allo stesso tempo, il servizio si distingue per la sua convenienza, con tariffe a partire da 3,99 euro, acquistabili sul sito flibco.com e tramite app, posizionandosi tra le soluzioni più economiche per raggiungere Milano Malpensa rispetto alle principali alternative di

trasporto disponibili dalla città.

Operato in collaborazione con Bus Miccolis, partner di riferimento nel trasporto passeggeri, il nuovo collegamento consente a Flibco di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo su Milano Malpensa e di proporre il più alto numero di partenze complessive da e verso l’aeroporto: in totale, le corse sono ben 178 e collegano lo scalo con Milano Stazione Centrale, Como, Novara e, da oggi, Milano Autostazione

Lampugnano.

Attivo sette giorni su sette, con partenze distribuite nell’arco della giornata, il collegamento si distingue anche per la strategicità delle fermate previste. L’Autostazione di Milano Lampugnano è uno dei principali hub di mobilità urbana e interurbana della città, con circa 3 milioni di passeggeri l’anno, collegamenti bus a lunga percorrenza verso numerose destinazioni nazionali ed europee, un ampio parcheggio e l’accesso diretto alla linea metropolitana M1. In particolare, grazie al collegamento diretto con la linea metropolitana, questo nuovo servizio consente ai passeggeri di combinare lo shuttle aeroportuale con il trasporto pubblico urbano, rendendo più semplice e conveniente lo spostamento tra Malpensa, il centro di Milano e le principali aree della città.

La fermata intermedia di Rho Fiera rappresenta invece un nodo chiave per l’area metropolitana, servendo Fiera Milano, il distretto dell’innovazione MIND e la stazione ferroviaria di Rho Fiera, con collegamenti suburbani, regionali e Alta Velocità.

