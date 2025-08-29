Trenord, dal 2 settembre nuova linea S31 Brescia-Iseo

Da martedì 2 settembre nasce la nuova linea suburbana S31 Brescia-Iseo e si potenziano i collegamenti diretti fra Brescia, Iseo ed Edolo. In seguito all’attivazione del nuovo sistema di gestione della circolazione da parte di FERROVIENORD, si evolve il servizio sulla direttrice che collega Brescia al Lago d’Iseo e alla Valcamonica, a beneficio dei flussi di pendolari e di turisti.

In più, nei festivi saranno aggiunte sei nuove corse Rovato-Pisogne, che consentiranno collegamenti più rapidi fra Milano e il Sebino, grazie alla corrispondenza a Rovato con i treni della linea Milano-Brescia-Verona.

Complessivamente, l’offerta sulla direttrice salirà da 51 a 67 corse al giorno nei feriali; da 32 a 67 corse al giorno nei festivi: è più del doppio del servizio attuale. La produzione annuale sulla direttrice salirà da circa 1,25 milioni di chilometri percorsi nell’anno in corso a circa 1,45 milioni di chilometri percorsi previsti dall’orario 2026. Fino a domenica 7 settembre rimarrà sospesa la circolazione dei treni fra Marone ed Edolo, per consentire il termine di lavori infrastrutturali avviati dallo scorso 1° marzo.

La prima suburbana del territorio bresciano prevede fra le ore 5.30 e le ore 21.30 una corsa all’ora per direzione fra Brescia e Iseo.

Le corse effettueranno tutte le fermate intermedie; gli orari sono stati strutturati in modo da garantire a Iseo la corrispondenza con i servizi Regionale e Regio Express da e per Edolo.

Grazie alla nuova linea, il servizio sarà potenziato in particolare nei festivi.

I collegamenti con Edolo

Grazie al nuovo apparato, anche i collegamenti fra Brescia, Iseo ed Edolo guadagneranno ulteriore regolarità.

La linea Regio Express prevedrà una corsa ogni due ore fra le ore 7.30 e le ore 20; fra Brescia e Iseo i treni non effettueranno fermate intermedie, fra Iseo ed Edolo fermeranno nelle principali località. Nei festivi, l’orario di servizio della linea si estende dalle ore 7 alle ore 22.

La linea Regionale prevedrà una corsa ogni due ore fra le ore 6 e le ore 21. I treni non effettueranno fermate intermedie nella tratta Brescia-Iseo; fermeranno in tutte le stazioni nella tratta Iseo-Edolo.

L’offerta dei due servizi sarà alternata in modo da garantire una corsa ogni ora per direzione fra Brescia ed Edolo.

Le corse Pisogne-Rovato

Serviranno i flussi turistici diretti sul lago d’Iseo le sei nuove corse che collegheranno la tratta Rovato-Pisogne, viaggiando sulla bretella Rovato-Bornato che sarà riattivata.

Grazie all’interscambio a Rovato con la linea Milano-Brescia-Verona, consentiranno di risparmiare circa 30 minuti nello spostamento fra il Sebino e Milano.