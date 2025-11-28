In Italia il treno di cioccolato più lungo del mondo

Al via il cantiere per la realizzazione del treno di cioccolato più lungo del mondo: un’opera lunga 52 metri e dal peso di 23 quintali: è quanto prevede il progetto internazionale Winter Games Express. L’iniziativa, dopo il treno di cioccolato più lungo del mondo realizzato nel 2012, mira a entrare nei Guinness World Record in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’opera sarà esposta dal 25 al 27 gennaio 2026 a Milano, a Palazzo Lombardia ed è il frutto della collaborazione tra eccellenze italiane e maltesi.

Il progetto rientrerà tra gli eventi ‘Olimpiadi per la cultura’, promossi da Regione Lombardia. Il Winter Games Express coinvolgerà maestri pasticceri e cioccolatieri italiani e maltesi, chiamati a progettare e realizzare quella che sarà un’opera d’arte collettiva, affiancati da studenti e giovani apprendisti provenienti da scuole e centri di formazione professionale.

I responsabili del progetto segnalano che “presso i laboratori di Minetti 1980 – realtà storica bergamasca leader nella distribuzione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per gelaterie, pasticcerie, panetterie, pizzerie e ristoranti – sono già in corso da ottobre le fasi di realizzazione dei vagoni che comporranno il treno, utilizzando il cioccolato fornito da Belcolade Italia, parte di Puratos Italia, marchio di cioccolato professionale che unisce l’autentica tradizione belga a prodotti di altissima qualità dedicati a pasticceri, cioccolatieri e professionisti del settore”.