Debutto a Pesaro per il B&B HOTEL Pesaro Des Bains

La catena alberghiera internazionale B&B HOTELS, che conta oltre 950 strutture nel mondo e più di 90 in Italia, ha annunciato il proprio ingresso ufficiale nelle Marche con l’inaugurazione del B&B HOTEL Pesaro Des Bains. L’operazione, posizionata sul lungomare cittadino a ridosso di Piazzale della Libertà, si inserisce nel piano di sviluppo del gruppo volto a presidiare le principali destinazioni della penisola caratterizzate da una duplice attrattività, sia nel segmento leisure stagionale sia in quello business. Il debutto nella cittadina marchigiana capitalizza il forte posizionamento d’immagine e di flussi turistici consolidato dalla destinazione negli ultimi anni.

L’operazione immobiliare e alberghiera ha fatto perno su un attento intervento di ristrutturazione e restyling di un palazzo storico dei primi del Novecento, integrando un design contemporaneo e funzionale con il recupero di elementi architettonici originali, come le sfingi monumentali all’ingresso restaurate in collaborazione con un artista locale. Dal punto di vista della capacità ricettiva, il complesso si sviluppa su due corpi di fabbrica, offrendo complessivamente 95 camere, di cui 71 collocate nell’edificio principale e 24 all’interno della dependance. Tutte le sistemazioni sono state adeguate agli standard tecnologici del brand, includendo connettività Wi-Fi superveloce e smart TV.

Sulle linee guida commerciali del progetto e sulla crescita della rete ha preso la parola Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Slovenia e Ungheria, esprimendo soddisfazione per il recupero del patrimonio immobiliare cittadino: “L’apertura del B&B HOTEL Pesaro Des Bains rappresenta un importante ulteriore passo avanti nel nostro percorso di espansione in Italia. Pesaro è una destinazione che negli ultimi anni ha saputo valorizzare in modo eccellente il proprio patrimonio culturale e turistico, affermandosi come punto di riferimento sulla costa adriatica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver restituito valore a un palazzo storico della città attraverso un attento progetto di rinnovamento, capace di coniugare identità e contemporaneità. Con questa apertura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Centro Italia e confermiamo la volontà di continuare ad investire in destinazioni ad alto potenziale di crescita”.