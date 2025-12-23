Da Ancona a Madrid: la nuova rotta di Volotea per le festività

Ha preso il via il primo volo tra Ancona e Madrid operato da Volotea. La rotta sarà disponibile per tutto il periodo delle festività natalizie con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì. Il collegamento tornerà operativo anche in primavera e autunno del prossimo anno, con voli previsti nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2026. Con questo nuovo collegamento, salgono a tre le destinazioni internazionali servite da Volotea dallo scalo marchigiano, insieme a Parigi Orly e Barcellona, entrambe operate due volte a settimana.

“L’avvio della nuova rotta verso Madrid dimostra come Volotea continui a investire nel rafforzamento della propria offerta da Ancona – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Operiamo da questo scalo sin dal nostro primo anno di attività e abbiamo accompagnato nel tempo un numero sempre crescente di passeggeri marchigiani verso destinazioni domestiche e internazionali. Anche per questo abbiamo scelto di potenziare ulteriormente la connettività internazionale della regione con una nuova rotta comoda, diretta e in esclusiva”.

Grande soddisfazione è espressa anche dall’Amministratore Delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, che dichiara: “Crediamo molto nella collaborazione con Volotea con cui condividiamo valori ed obiettivi strategici come la sostenibilità e ci auguriamo che tale cooperazione possa diventare sempre più stretta”.