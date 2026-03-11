Volotea amplia offerta internazionale dall’Italia

Volotea continua a investire sulla connettività tra Italia ed Europa e annuncia l’avvio di 2 nuovi collegamenti internazionali: Roma Fiumicino-Limoges e Venezia-Murcia.

“Con l’annuncio dei nuovi collegamenti Venezia–Murcia e Roma Fiumicino–Limoges continuiamo a investire nello sviluppo del nostro network internazionale dall’Italia, uno dei mercati più strategici per Volotea – ha detto Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea – Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri collegamenti diretti tra città europee di grande attrattività culturale e turistica, migliorando la connettività dei territori e contribuendo, allo stesso tempo, a generare nuovi flussi turistici incoming verso il nostro Paese. Oggi Volotea è attiva in 23 scali italiani, di cui 7 sono basi operative, e nel 2026 opereremo quasi 170 rotte in Italia, con un’offerta complessiva di oltre 4,5 milioni di posti, in crescita rispetto allo scorso anno, a conferma del nostro impegno nel rafforzare la presenza nel mercato italiano e nel sostenere lo sviluppo dei territori in cui operiamo”.

Il primo collegamento a decollare sarà quello tra Roma Fiumicino e Limoges, operativo dal 23 maggio con due frequenze alla settimana, il martedì e il sabato, e un’offerta complessiva di oltre 14.000 posti in vendita. Questa novità si aggiunge al collegamento per Oviedo, già annunciato lo scorso anno e in partenza dal 31 marzo con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato.

Nel 2026 sono 9 le destinazioni disponibili da Roma Fiumicino con Volotea: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Limoges – novità 2026, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – novità 2026).

Dal 28 giugno, invece, si potrà volare da Venezia a Murcia, due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di oltre 7.500 posti in vendita. La nuova destinazione si inserisce in un più ampio piano di sviluppo previsto da Volotea a Venezia per il 2026. Infatti, per l’anno in corso è in arrivo un secondo aeromobile basato presso il Marco Polo e l’introduzione di nuovi collegamenti estivi verso la Grecia, con Corfù dal 27 giugno (una frequenza settimanale ogni sabato) e Rodi dal 2 luglio (ogni giovedì). A queste si aggiunge anche un rafforzamento della capacità su alcune rotte già presenti nel network veneziano, tra cui Olbia, che registrerà un incremento del +60% dei posti disponibili rispetto allo scorso anno, e Karpathos, la cui operatività raddoppierà passando da una a due frequenze settimanali.

Per il 2026, il network di Volotea a Venezia comprende 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 6 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù – novità 2026, Karpathos, Mykonos, Rodi – novità 2026, Santorini, Skiathos e Zante) e 2 in Spagna (Bilbao e Murcia – novità 2026).