Ad Agnone torna la ‘Festa dei Fuochi Rituali’

Torna ad accendersi il “mese del fuoco” nella capitale molisana delle campane: sabato prossimo 6 dicembre Agnone (Isernia) inaugura la 4^ edizione della Festa dei Fuochi Rituali, evento che raduna 26 comuni e 18 associazioni di 4 regioni (Molise, Abruzzo, Puglia e Toscana) in un rito ancestrale che guarda al riconoscimento Unesco.

Dalle 17.30, il corso principale della città si trasformerà in un fiume di luce e di torce, con l’arrivo delle farchie abruzzesi, dei fuochi pugliesi e delle fiaccole toscane accanto alle imponenti ndocce molisane.

Guidata dal cultore Domenico Meo e sostenuta dalla Regione Molise, dall’assessorato al Turismo e dalla Fondazione Molise Cultura, la manifestazione propone una rete nazionale dei riti del fuoco, simbolo di rinascita e identità. “Un momento unico di incontro e condivisione”, sottolinea il sindaco Daniele Saia, che punta alla candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità.

Il cartellone proseguirà il 13 dicembre con la Grande Ndocciata, spettacolare corteo di torce accese che ogni anno richiama migliaia di visitatori, e si chiuderà la Vigilia di Natale con la Ndocciata della Tradizione, versione più intima e antica del rito. L’iniziativa è promossa dal Comune di Agnone, dall’associazione La Ndocciata e dalla Pro Loco.