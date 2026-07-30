Al via ‘Adrifest’, un mese di musica e cultura tra Molise e Abruzzo

Prende il via oggi, 30 luglio 2026, l’Adrifest, il festival itinerante diretto dal violinista e compositore Luca Ciarla che fino al 26 agosto animerà diverse località tra Molise e Abruzzo con un calendario di concerti, spettacoli multidisciplinari e laboratori.

Il sipario si alza questa sera nel Palazzo Ducale di Larino (Campobasso) con l’esibizione del gruppo vocale Occhi Chiusi In Mare Aperto. Tra i momenti principali del programma figurano la mostra-incontro a Isernia (3 agosto), i laboratori di ascolto e la produzione originale ‘La Macchina e il Vento’ a Tufillo e Larino (dal 4 all’8 agosto), le serate in musica a Colletorto (15 agosto) e il ritorno del ‘Termoli Jazz Podium’ al Teatro Verde di Termoli. Il festival si chiuderà il 26 agosto a Larino con il concerto internazionale del Dimitri Monstein Ensemble, realizzato in collaborazione con I-Jazz e Pro Helvetia.

L’iniziativa punta a coniugare l’esperienza culturale con la fruizione consapevole delle risorse storiche e paesaggistiche del territorio, coinvolgendo attivamente comunità locali e visitatori.