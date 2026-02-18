Casa Molise a Sanremo con una campana per Carlo Conti

Per la prima volta il Molise sbarca nella città dei fiori con un proprio progetto. Si tratta di ‘Casa Molise a Sanremo’, spazio che sarà allestito in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana, dal 24 al 28 febbraio. Per l’occasione la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, la storica azienda che realizza campane per il Vaticano, ha realizzato un’opera dedicata a Carlo Conti.

La regione, inoltre, presenterà un riconoscimento alla memoria per Tony Dallara, dalla sua città natale, Campobasso, che sarà ritirato dalla moglie Patrizia. E ancora il ritorno di ‘Regalati il Molise’, il progetto nato a San Giovanni in Galdo negli anni scorsi che regala vacanze in regione. Ci saranno inoltre ospiti, presentazioni, artigianato in mostra e degustazioni di prodotti tipici.

‘Casa Molise’ è stata promossa dall’associazione Amici del Morutto e da Ps Live Group con il sostegno dei comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone, Larino e Riccia e degli sponsor Dimensione e Levigas. Ha inoltre collaborato il Museo di Comunità della Festa del Grano di Jelsi.

“Non un semplice stand promozionale, ma uno spazio vivo e dinamico, perfettamente in linea con lo spirito del Festival: leggero, creativo, musicale, accessibile – spiegano i promotori dell’iniziativa – L’idea per la quale abbiamo lavorato per mesi è stata quella di costruire una ‘casa del Molise’ nel cuore di Sanremo, un luogo riconoscibile, capace di incuriosire e coinvolgere il grande pubblico, i visitatori, gli artisti e i giornalisti presenti nella città durante la settimana più mediatica dell’anno”.