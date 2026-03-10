Sanremo ospita il Deluxe Travel Market

Oltre tremila incontri d’affari si svolgeranno nell’ambito di Deluxe Travel Market (Dtm) Sanremo 2026, una piattaforma b2b internazionale che mette in contatto luxury travel advisor e i principali brand dell’industria globale dell’ospitalità.

L’evento si terrà dal 10 al 12 marzo al Royal Hotel, nella città dei Fiori, alla presenza di oltre 200 professionisti del turismo internazionale. Sanremo diventerà il punto d’incontro dell’industria dell’ospitalità di lusso, riunendo professionisti che progettano itinerari di viaggio per clienti di alto profilo provenienti da tutto il mondo.

E’ prevista la partecipazione di oltre 100 luxury travel advisor provenienti da diversi mercati tra cui: Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Svizzera, India, oltre a diversi paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. All’evento, che è stato presentato stamani in Comune a Saremo, partecipano anche 90 rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, tra cui hotel di lusso, resort e società specializzate nell’organizzazione di viaggi.

Nel corso della manifestazione si svolgeranno oltre tremila incontri individuali, organizzati tramite una piattaforma digitale dedicata che consente ai partecipanti di pianificare in anticipo le proprie riunioni.

Il progetto Deluxe Travel Market, fondato nel 2010, rappresenta oggi una piattaforma b2b internazionale che organizza ogni anno oltre dieci eventi in diversi paesi.