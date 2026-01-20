Riapre ferrovia dal Molise per Roma e Napoli, hub a Bojano

Da ieri il Molise si ricollega a Roma e Napoli in treno, anche se il capoluogo di regione resta ancora tagliato fuori. Torna attiva, infatti, la linea ferroviaria da Bojano, comune che dista 24 km da Campobasso, ma per il più importante centro della regione bisognerà aspettare ancora e i tempi non sono rapidi. I lavori di elettrificazione della rete su quest’ultimo breve tratto, dopo i pesanti ritardi accumulati, potrebbero terminare non prima del 2028. Bojano diventa così l’hub regionale delle ferrovie.

Il primo treno che percorrerà la linea elettrificata è partito alle 19 di ieri da Isernia per arrivare a Bojano alle 19.35. Oggi invece, alle 5.35, è partito il primo convoglio per Napoli. La tratta che per ora resta chiusa, tra il centro matesino e Campobasso, sarà coperta con bus sostitutivi.

Dopo circa 4 mesi di lavori sono terminati anche gli interventi di manutenzione nell’area di Venafro e Roccaravindola. Dunque niente più bus sostitutivi, ma un unico treno da Bojano a Roma e Napoli.

Inoltre, entrano in servizio i nuovi treni elettrici acquistati dalla regione. I tempi di percorrenza, orario di Trenitalia alla mano, non subiranno grandi variazioni: da Bojano a Roma, in base alle varie corse, i treni diretti impiegheranno tra un minino di 2 ore e 37 minuti ad un massimo di 2 ore e 52.