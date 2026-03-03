Fontana Trevi a pagamento: in un mese 230mila ingressi

A un mese dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, con il ticket di 2 euro per i turisti e non residenti, “il bilancio conferma l’efficacia delle misure per regolare le presenze e migliorare la qualità della visita in uno dei luoghi simbolo di Roma. Dal 2 febbraio sono stati registrati 229.896 ingressi, di cui 217.597 a tariffa intera, 3499 residenti a Roma o nella Città Metropolitana di Roma Capitale e 8.800 altri ingressi gratuiti. L’incasso complessivo di 435.194 euro è destinato a sostenere la gratuità dei Musei Civici di Roma per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana e la manutenzione e tutela del patrimonio”, fa sapere il Campidoglio.

“Questi numeri dimostrano che è possibile coniugare la tutela di un monumento straordinario e la sua piena fruibilità. Finalmente anche i romani e le romane possono tornare a visitarla senza il sovraffollamento e, grazie alle risorse raccolte, potranno usufruire anche della gratuità dei Musei Civici di Roma. Siamo orgogliosi di aver introdotto un sistema che reinveste ogni risorsa nella cura del patrimonio e che rafforza in modo stabile l’accesso alla cultura”, afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Finalmente sono anche tornati a visitare il monumento migliaia di romani e residenti della provincia: prima addirittura rinunciavano, adesso senza pagare e senza alcuna fila possono godersi questo straordinario posto, oltre a entrare gratuitamente in 12 musei civici di Roma. Questo è il turismo che vogliamo: sostenibile, compatibile, che lascia più di quanto ha trovato sul territorio”, sottolinea Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale.

Per l’assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio “con i suoi 229.896 visitatori totali nel mese di febbraio, Fontana di Trevi, ricalca, superando, il numero mensile di accessi ai musei Capitolini, un dato che infatti testimonia un grande successo. Nel mese di gennaio sono stati 217.550 gli ingressi ai musei civici: prima ancora della gratuità museale e la tariffazione a Trevi, avviate il 2 febbraio. Gratuità dei musei e tariffazione per l’accesso al catino della Fontana di Trevi sono strettamente legati ed entrambi testimoniano un ottimo risultato”.