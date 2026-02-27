Air Arabia si espande in Europa: da luglio voli giornalieri da Roma a Sharjah

Dal 1 luglio Air Arabia collegherà l’Aeroporto Internazionale di Sharjah con l’Aeroporto di Roma Fiumicino. La nuova rotta andrà a consolidare ulteriormente la crescente rete europea della compagnia e a potenziare i collegamenti diretti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia.

L’aggiunta di Roma segna un altro traguardo nella costante espansione europea di Air Arabia e rafforza la sua presenza in Italia. La rotta sarà servita dall’Airbus A320neo, uno degli ultimi velivoli entrati a far parte della flotta della compagnia, capace di offrire maggiore efficienza nei consumi, emissioni ridotte e un comfort di bordo superiore.

“Siamo lieti di consolidare il nostro raggio d’azione nel mercato europeo con il lancio di voli giornalieri per Roma, una delle città più iconiche e culturalmente significative al mondo. Espandere la nostra presenza in Italia riflette il costante impegno nell’offrire collegamenti diretti e convenienti verso le principali destinazioni internazionali, garantendo al contempo opzioni di viaggio affidabili e vantaggiose per i nostri clienti”, ha detto Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer di Air Arabia.

Orario dei voli per Roma (FCO) a partire dal 1° luglio 2026 (ore locali):

G9 Sharjah 08:15 Roma 12:55 Lunedì/Mercoledì/Venerdì

G9 Roma 13:45 Sharjah 21:50 Lunedì/Mercoledì/Venerdì

G9 Sharjah 16:10 Roma 20:50 Martedì/Giovedì/Sabato/Domenica

G9 Roma 21:40 Sharjah 05:45 Martedì/Giovedì/Sabato/Domenica

Air Arabia dispone di una flotta moderna composta interamente da Airbus A320 e A321, i velivoli a corridoio singolo più venduti al mondo. La compagnia offre un’esperienza di bordo a valore aggiunto grazie a “SkyTime”, il servizio di streaming gratuito in volo, e “SkyCafe”, il variegato menù di bordo. Inoltre, i passeggeri hanno accesso ad “Air Rewards”, il programma fedeltà più generoso della regione.