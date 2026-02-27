Wizz Air guarda alla Spagna: 12 rotte da Roma per la Summer

Wizz Air e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026. Dopo il successo della tappa milanese, l’incontro capitolino ha celebrato il profondo legame storico e culturale che unisce la romanità allo spirito iberico, confermando la base di Fiumicino come porta d’accesso privilegiata per i flussi turistici tra le due nazioni.

L’evento, un media breakfast tenutosi in una location simbolo dell’abbraccio tra le due culture, la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo proprio in Piazza di Spagna, ha offerto l’occasione per fare il punto sui risultati d’eccellenza registrati nella Città Eterna. Dal 2005, Wizz Air ha trasportato 27,9 milioni di passeggeri a Fiumicino, raggiungendo nell’ultimo anno la cifra record di oltre 6,8 milioni di viaggiatori. Con 16 aeromobili basati stabilmente a Roma, il vettore si conferma un pilastro fondamentale per la mobilità del territorio laziale.

Per l’estate 2026, Wizz Air metterà a disposizione dei passeggeri in partenza da Roma una capacità complessiva verso la Spagna di oltre 2,2 milioni di posti, con una crescita del 21%.

L’offerta coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate: Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); per rispondere alla domanda estiva Ibiza vedrà 12 voli a settimana, frequenze strategiche per Siviglia, Alicante e Bilbao da 4 a 7 volte a settimana; infine, Tenerife, Minorca e Saragozza – collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.

Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network con complessivamente 25 rotte dedicate, di cui 4 annunciate negli ultimi due mesi, e una flotta di 35 aerei basati sul territorio nazionale nel 2026, pronti a trasportare milioni di passeggeri verso le destinazioni spagnole più amate.

LE ROTTE DA ROMA DA E PER LA SPAGNA