A Roma dal 17 al 19 marzo torna FareTurismo

FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 25ª edizione (di cui 13 a Roma, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno) avrà luogo presso l’Università Europea di Roma da martedì 17 a giovedì 19 marzo 2026.

FareTurismo in questo momento storico per il turismo italiano rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo il seguente programma:

orientamento sulla formazione post diploma (percorsi di formazione terziaria professionalizzante, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di ITS Academy, Università e Scuole di Master;

presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica;

colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro;

incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche;

conferenze e seminari di aggiornamento a cura di Enti, Organizzazioni di Categoria e Associazioni Professionali;

incontri dei Dirigenti Scolastici degli Alberghieri e dei Tecnici per il Turismo, dei Presidenti dei Corsi di Laurea e Direttori dei Master in Turismo, dei Presidenti degli ITS Academy;

nel Salone Espositivo oltre alla presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica da parte delle Università, Istituzioni, Enti, Organizzazioni Nazionali di Categoria, Associazioni Professionali, Agenzie di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo;

“TOURISM LAB. Digital Exhibition” la mostra interattiva dedicata ai contenuti e alle attività laboratoriali sviluppate da Carraro LAB con tecnologie digitali negli istituti alberghieri, turistici e negli ITS Academy Turismo, che permetterà di interagire con simulazioni degli ambienti di lavoro, forme phygital di viaggio, applicazioni didattiche per l’acquisizione di nuove competenze.

Mercoledì 18 marzo si svolgeranno i colloqui di selezione per profili ricercati in tutta Italia, con opportunità di assunzione o stage, da parte di oltre 30 aziende (catene alberghiere, hotel, terme, agenzie per il lavoro, enti); i colloqui saranno prenotabili dal sito fareturismo.it a partire da mercoledì 4 marzo.