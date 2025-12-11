A Fiumizino nuova lounge al T1 e collegamento pedonale

E’ stata presentata la nuova sala lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, gestita da Aviapartner, nonché il nuovo passaggio di collegamento pedonale. Il progetto prevede un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali. Cuore architettonico dell’intervento è il nuovo collegamento, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal, caratterizzata da ampie superfici vetrate, con vista panoramica da circa 11 metri di altezza sui piazzali di sosta degli aerei.

Il nuovo bridge migliora inoltre la fluidità dei percorsi del Terminal 1. All’interno dell’area trova spazio la nuova Prima Vista Lounges, uno spazio moderno che richiama la città di Roma attraverso materiali, cromie e dettagli architettonici ispirati alle sue atmosfere classiche e contemporanee. L’ambiente, progettato per garantire tranquillità e comfort, offre aree relax e zone lavoro dotate di Wi-Fi, prese di ricarica e monitor informativi sui voli, mentre il buffet offre una selezione di piatti ispirati alla cucina italiana. È inoltre disponibile un’esclusiva area Top Premium, prenotabile, per un’esperienza ancora più riservata e personalizzata.

“Il nostro viaggio accanto ad Adr continua con una nuova entusiasmante collaborazione. La nuova sala Prima Vista rappresenta un ulteriore passo nella nostra visione di offrire spazi che coniughino comfort, eleganza e servizi di altissimo livello”, ha commentato Matteo Festuccia, Group General Mgr, Prima Vista Aviapartner. “La nuova lounge Prima Vista rafforza la nostra offerta premium nel Terminal 1. Grazie alla partnership con Aviapartner eleviamo ulteriormente l’esperienza commerciale e il comfort dei nostri passeggeri”, ha detto Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

“La nuova area del Terminal 1 è un elemento importante nell’evoluzione infrastrutturale di Fiumicino: spazi moderni e percorsi più fluidi per un’esperienza di viaggio ancora più confortevole e ricca di servizi”, ha aggiunto Andrea Giordano, Chief Infrastructure Officer di ADR.

Aperta dalle 05.15 alle 21.45, la lounge è accessibile a pagamento, con biglietti business o frequent flyer delle compagnie aeree partner, oppure tramite i principali circuiti lounge.