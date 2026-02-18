Carta d’identità elettronica, al via Identity Point all’aeroporto di Fiumicino

Carta di identità elettronica e attivazione dell’identità digitale. Presso lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ del comune di Fiumicino – al Terminal 3 dello scalo romano Leonardo da Vinci – i cittadini potranno richiedere, anche senza appuntamento, la carta d’identità elettronica, completando le operazioni di attivazione e ricevendo supporto e informazioni sulle funzionalità digitali connesse.

L’Identity Point è un’iniziativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con il ministero dell’Interno, il dipartimento per la Trasformazione digitale, il comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma. Il servizio rimarrà attivo fino al 22 febbraio e per tutto il periodo delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 (dal 6 al 15 marzo) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, sabato e domenica esclusi.

Per accedere al servizio di rilascio della carta d’identità elettronica, emessa dal ministero dell’Interno, bisognerà presentarsi con una fotografia recente, a sfondo chiaro e con posa frontale, a capo scoperto (eccetto motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile), la carta di identità scaduta o in scadenza, la denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità (in originale), oppure altro documento d’identità valido (in alternativa, presenza di due testimoni maggiorenni con valido documento) e la tessera sanitaria o il codice fiscale (Cns).

Per i cittadini stranieri è necessario portare anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità. Per il rilascio della carta valida per l’espatrio, in caso di minore accompagnato da un solo genitore, sarà necessario portare il modulo di assenso debitamente compilato. In caso di richiesta della prima carta di identità è necessario arrivare muniti di passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario o extracomunitario), rilasciato dal paese di origine.