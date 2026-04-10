A Francoforte cancellati 580 voli
10 Aprile 2026, 12:09
Il personale di cabina di Lufthansa sta scioperando, come annunciato, dalla mezzanotte. La mobilitazione, che finirà alle 22, ha fatto cancellare 580 dei 1.053 voli previsti oggi a Francoforte. Per la compagnia tedesca, si tratta della terza giornata di sciopero quest’anno.
L’astensione dal lavoro, proclamata dal sindacato Ufo, avviene nell’ambito della vertenza sulle condizioni di lavoro dei circa 20.000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura Lufthansa, nuovo sciopero del personale di cabina venerdì.
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