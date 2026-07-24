Aeroporti di Roma inaugura ‘Open’, nuovo centro direzionale di Fiumicino

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato al ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino ‘Open – FCO Smart Workplace’, l’avanguardistico centro direzionale da 16.000 mq situato di fronte al Terminal 1. La struttura, realizzata tra gennaio 2024 e aprile 2026 secondo avanzati criteri di sostenibilità e progettata per l’ottenimento della certificazione LEED, è in grado di accogliere fino a 600 persone tra 70 uffici e 35 sale meeting modulari, diventando la sede operativa di vettori come ITA Airways, Emirates, American Airlines, Delta, Air Canada e di diverse società di handling e car rental.

Realizzato da AdR Ingegneria e AdR Infrastrutture con facciate inclinate anti-surriscaldamento, impianto fotovoltaico da 67 kWp e sistemi intelligenti BMS, il complesso integra anche l’opera d’arte site-specific ‘Continuum’ di Michela Picchi.

Sull’importanza strategica del nuovo polo, il presidente di Mundys, Alessandro Benetton, ha sottolineato che l’apertura di Open rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo di Fiumicino, evidenziando come AdR abbia saputo trasformare lo scalo romano nel miglior aeroporto europeo mettendo al primo posto qualità, sostenibilità e innovazione, e confermando il pieno sostegno ai futuri piani di crescita sostenibile del gruppo.

Contestualmente, l’ADdi AdR, Marco Troncone, ha precisato che la nuova infrastruttura rafforza la capacità dello scalo di proporsi come hub integrato al servizio dell’intero distretto industriale aeroportuale, inserendosi nella strategia di crescita verso l’aeroporto del futuro che punta a traguardare la soglia dei 100 milioni di passeggeri entro il 2046.