A Fiumicino raccolta fondi per l’acquisto di sedie a rotelle

Nuova iniziativa di Enac a favore di un trasporto aereo più inclusivo e autonomo per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM): all’aeroporto di Fiumicino è stato presentato il progetto “Rent Carrozzella” che dà avvio a una raccolta fondi destinata a migliorare la qualità della vita dei passeggeri che necessitano di supporti per la mobilità.

Per sostenere l’iniziativa e ampliare la flotta di carrozzine ad alto contenuto tecnologico, verranno installati nello scalo romano 9 totem digitali dotati di POS per la raccolta di donazioni da parte dei passeggeri in transito. Le risorse raccolte saranno interamente destinate all’acquisto di sedie a ruote di nuova generazione, che potranno essere noleggiate dai viaggiatori con disabilità direttamente negli aeroporti. L’obiettivo è far evolvere il servizio a Fiumicino verso un modello di accessibilità standardizzato da estendere all’intera rete aeroportuale nazionale.

“Questa è un’iniziativa realmente rivoluzionaria, realizzata insieme ad AdR che da sempre ha grande attenzione all’innovazione. Garantire il diritto alla mobilità per tutti i passeggeri rappresenta una priorità e un pilastro fondamentale per il sistema del trasporto aereo”, ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac.

“Garantire l’accesso a sedie a ruote all’avanguardia non significa solo abbattere barriere fisiche e culturali, ma investire su autonomia, dignità e pari opportunità di viaggio. Ci auguriamo che questa virtuosa iniziativa diventi presto uno standard esteso a tutta la rete aeroportuale nazionale”, ha aggiunto Michele Adamo, consigliere della Fish.