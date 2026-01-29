Lavori a Malpensa, disagi dal 15 marzo al 9 maggio
29 Gennaio 2026, 12:36
Modifiche in arrivo agli operativi delle compagnie aeree che operano a Malpensa. Lo scalo milanese, infatti, a causa dei lavori di manutenzione di una pista programmati tra il 15 marzo e il 9 maggio 2026, subirà una riduzione della capacità dell’aeroporto del 50%. Sono attese modifiche sull’operatività dei vettori che volano da e per lo scalo.
