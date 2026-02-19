Lavori a Malpensa: dal 16 marzo operatività ridotta

Dal 16 marzo al 9 maggio una delle due piste dell’aeroporto di Malpensa sarà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica con il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici per il rullaggio degli aerei, l’ammodernamento degli impianti e dell’illuminazione.

In tutto il periodo lo scalo resterà operativo con l’utilizzo della seconda pista, anche se con una capacità complessiva ridotta, ma per limitare i disagi saranno aumentati i voli su Linate, dove agli attuali 18 movimenti aerei l’ora se ne potranno aggiungere un massimo di otto (solo con aerei narrow-body da e per destinazioni Schengen).

L’annuncio è di Enac e Sea, la società che gestisce Malpensa e Linate, che hanno lavorato per assicurare una gestione coordinata delle attività in modo da minimizzare l’impatto sulla operatività, garantendo continuità di servizio e rispetto dei “più elevati standard di sicurezza”.

“La nostra priorità assoluta – ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio”.

“I lavori programmati su una delle piste di Milano Malpensa rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzandone la competitività – ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di SEA – La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese”.