Uber, cresce domanda nelle città delle Olimpiadi

Uber ha registrato un aumento significativo della domanda di mobilità a Milano e nelle principali località coinvolte nei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In particolare, si rilevano picchi in prossimità degli impianti di gara e incrementi a tre cifre in diverse città ospitanti.

La crescita è trainata in larga parte dagli utenti internazionali, soprattutto americani e canadesi. A livello complessivo, le corse effettuate da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti risultano in aumento di oltre il 110% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quelle effettuate da utenti canadesi crescono di oltre il 100%, a conferma dell’attrattività globale dell’evento.

Tra le destinazioni olimpiche più richieste figurano Fiera Milano, Arena Santa Giulia (Milano), Unipol Forum (Assago) e Livigno Snow Park (Mottolino). La domanda nelle aree limitrofe alle principali sedi ha superato nettamente i livelli abituali: i volumi di corse nei pressi dell’Unipol Forum sono aumentati fino al 2000%, a San Siro del 250% e a Rho Fiera Milano di circa il 30%.

Nelle città più impattate dai Giochi, le corse sono cresciute in modo significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con flussi concentrati tra aeroporti, stazioni ferroviarie, hotel e aree di gara: +35–40% a Milano e +120% a Venezia; a Trento, dove il servizio è attivo solo da giugno, si registra già una crescita superiore al 300%. In aumento anche gli spostamenti a lunga percorrenza, tra cui corse di oltre 400 chilometri registrate tra Milano e Cortina.

Parallelamente, è cresciuta anche l’offerta: le ore online dei driver superano del 50% quelle dello stesso periodo del 2025 e il numero di autisti taxi attivi in piattaforma è aumentato del 25% su base annua, a conferma della capacità della piattaforma di adattarsi rapidamente all’aumento della domanda nelle città coinvolte.

In qualità di sponsor ufficiale del ride-hailing dei Giochi, Uber ha rafforzato la disponibilità di autisti, attivato aree dedicate di pick-up e drop-off e implementato strumenti di routing in tempo reale e indicazioni in-app per supportare gli spostamenti lungo tutto il perimetro dell’evento.

Accanto al servizio principale, Uber ha introdotto soluzioni dedicate al periodo dei Giochi, tra cui Uber Ski per chi viaggia con attrezzatura invernale, Uber Reserve per le prenotazioni anticipate e Uber Snowmobile a Cortina, un servizio limitato di motoslitte prenotabile in app e operato da partner locali autorizzati.

“I dati confermano la portata e la diffusione della domanda di mobilità durante i Giochi e mostrano quanto sia centrale affiancare alle infrastrutture esistenti soluzioni flessibili e on demand. È anche la dimostrazione della capacità del sistema italiano di accogliere eventi globali, mettendo in rete competenze, territori e innovazione al servizio di cittadini e visitatori”, ha detto Davide Archetti, General Manager di Uber Italia.