In calo i disservizi negli aeroporti nell’estate 2025

L’estate 2025 si chiude con una diminuzione dei disservizi sul trasporto aereo a danno dei passeggeri, e un generalizzato miglioramento delle performance di aeroporti e compagnie, specie le low cost. Ma i problemi a danno dei viaggiatori non sono certo mancati. Lo afferma un report di RimborsoAlVolo, realizzato sulla base dei dati ufficiali di Eurocontrol e delle richieste di assistenza pervenute dagli utenti.

Nel periodo giugno-agosto 2025 il traffico aereo nei clieli europei, con una media di 35.122 voli al giorno, è aumentato del +3% rispetto all’estate 2024 e del +1% rispetto all’estate 2019 pre-pandemia – rivela RimborsoAlVolo – I ritardi in rotta accumulati nell’estate 2025 ammontano a complessivi 12.742.882 minuti, una media di 138.510 minuti al giorno, circa 3,9 minuti di ritardo a volo contro i 5,4 min/volo nel 2024.

La puntualità complessiva degli arrivi nell’estate 2025 si è attestata al 71%, con una crescita del +6,5% rispetto all’estate precedente, ma inferiore del -1,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Alla base dei ritardi una serie di fattori, in primis condizioni meteo, problemi logistici e riduzione dello spazio aereo disponibile a causa della guerra in Ucraina – spiega RimborsoAlVolo.

Gi aeroporti col più alto tasso di puntualità alle partenze sono stati questa estate Oslo (82%), Copenhagen (78%), Istanbul (77%); a Roma Fiumicino il tasso di ferma al 53%. Gli operatori che hanno garantito maggiore puntualità risultano Sas Group (85%), Iberia (83%), Turkish Airlines, Australian Airlines, Vueling (80%).

Sul totale delle segnalazioni giunte dai passeggeri e raccolte da RimborsoAlVolo, in Italia nel periodo giugno-agosto 2025 i casi di ritardi e cancellazioni dei voli sono diminuiti del -5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al contrario l’estate 2025 è stata caratterizzata da una crescita rilevante dei problemi legati a smarrimento e ritardata consegna dei bagagli, con le richieste di risarcimento avanzate dai passeggeri aumentate del +140% rispetto all’estate dello scorso anno.

Sul fronte delle compagnie aeree Ryanair, anche in virtù dei numerosi collegamenti garantiti in Italia, è l’operatore che registra il numero più elevato di segnalazioni di disservizi da parte dei passeggeri, il 33,8% del totale, ma in miglioramento rispetto al quasi 40% del 2024. A seguire Wizzair con l’11,7% delle segnalazioni (contro il 20% del 2024) e EasyJet (11,2%).