Stop a Ncc e taxi abusivi a Fiumicino, sanzioni per 21 mila euro

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto mirati servizi all’interno del ‘Leonardo da Vinci’, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

Nel corso delle attività, i militari hanno notificato due distinti provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emessi dalla Questura di Roma. Il primo ha riguardato un 50enne romano residente a Fiumicino, mentre il secondo è stato notificato a un 44enne originario del Bangladesh e residente a Roma. Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine e ripetutamente sorpresi negli ultimi mesi presso il Terminal 3, erano soliti stazionare nell’area arrivi per procacciarsi illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, intralciando i regolari servizi di trasporto dello scalo.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente undici persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sette autisti Ncc e quattro soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 21.000 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto operante, per i provvedimenti di competenza.