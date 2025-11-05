Airbnb premia 6 ‘Maestri dell’accoglienza’ italiana

Una enorme casa adatta per grandi famiglie, in un paesino in provincia di Como, un rustico ristrutturato a cento metri dalla riserva dello Zingaro in Sicilia, una ‘lezione’ di ceramica a Montelupo, cittadina a pochi chilometri da Firenze dal Rinascimento centro di produzione. Sono tre dei sei ‘host’ vincitori della prima edizione del premio ‘Maestri dell’accoglienza’ 2025 di Airbnb. Sì perchè l’ospitalità italiana è fatta prima di tutto con il cuore e poi con la testa. Ha il profumo del caffè appena fatto e il calore di una stretta di mano. E dimostra, come sostiene il Country Manager Italia Matteo Sarzana, “la differenza della nostra accoglienza rispetto a quella del resto del mondo”.

Sono in tutto sei le categorie premiate: Ospitalità eccezionale, Miglior alloggio qualità-prezzo, Miglior alloggio rurale, Miglior alloggio per famiglie, Miglior alloggio per Milano Cortina 2026 ed Esperienza straordinaria.

Per l’ospitalità eccezionale l’antica residenza San Nicola di Cisternino, in provincia di Brindisi; per il miglior rapporto qualità prezzo la casa vacanze XI miglio a Marino, vicino a Roma e all’aeroporto di Ciampino. Come migliore esperienza è stata premiata quella offerta da Matteo Mirenda e dalla sua famiglia, ceramisti da cinque generazioni che propongono a Montelupo tour della fabbrica e masterclass di ceramica, aiutando in questo modo l’impresa di famiglia ad andare avanti. Il miglior alloggio per famiglie è quello di (Lago di Como, Lombardia). Il Miglior alloggio per Milano-Cortina 2026 si trova a Moena ed è stato assegnato a Martina, 46 anni residente in Puglia, che ha trasformato l’amore per le sue radici trentine in un’accoglienza autentica.

“Loro – ha sottolineato Sarzana – rappresentano un turismo che noi non abbiamo ancora capito come sfruttare” che visita luoghi in cui “non si potrebbe andare se non avessero aperto le loro porte”. Questo è il trend che seguono i turisti stranieri ma anche gli italiani. Secondo un’indagine commissionata da Airbnb a Yougov, le località più accoglienti sono i borghi (47%) piuttosto che le grandi città (9%). Un contatto umano garantito dal fatto che l’80% degli host italiani mette a disposizione un unico appartamento (o una stanza). In media ha ospitato per 26 notti l’anno per un guadagno di poco inferiore a quattromila euro. Nell’ultimo anno è stato significativo anche l’aumento dei superhost (quelli che rispettano standard particolarmente alti) arrivati a 68 mila con una crescita del 15%.