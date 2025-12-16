Madrid, multa da 64 milioni ad Airbnb

Il ministero spagnolo del Consumo ha inflitto una multa da 64 milioni di euro alla piattaforma Airbnb per aver permesso la pubblicazione di oltre 65.000 annunci di appartamenti turistici senza licenza, violando la legge. La sanzione, che cade in un momento in cui la Spagna conosce una crisi degli alloggi, corrisponde a sei volte i benefici illeciti ottenuti dall’azienda, è stata emessa dopo un’indagine che ha confermato che Airbnb non ha bloccato i proprietari privi di licenza, né ha evitato l’inserimento di numeri di registrazione falsi.

Già a marzo il ministero aveva identificato 15.200 appartamenti destinati a uso turistico illegali a Madrid e, a maggio, aveva ordinato la rimozione degli annunci illeciti. Airbnb è già stata oggetto di altre sanzioni minori per circa 10.000 euro, per il mancato rispetto delle richieste di alcune informazioni, e per l’ostruzione del processo istruttorio avviato dal ministero di Consumo per evitare danni ai consumatori, con una multa di 55.000 euro.

Ma non solo, nei giorni scorsi lo stesso ministero ha imposto multe milionarie – per un totale di 176 milioni di euro – a cinque compagnie aeree, Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian e Volotea, per pratiche abusive, come il pagamento del bagaglio a mano portato in cabina.