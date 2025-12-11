Airbnb insieme al FAI tra manutenzione beni ed esperienze esclusive

Tutelare, conservare e valorizzare i luoghi che raccontano la storia e l’identità dell’Italia: è questo l’obiettivo alla base del sostegno di Airbnb al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. In linea con questa filosofia, Airbnb sosterrà direttamente le attività del FAI dedicate alla cura e alla manutenzione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, attraverso un sostegno pluriennale destinato a interventi su tre storici beni:

Villa Gregoriana – Tivoli (RM): voluta da papa Gregorio XVI nel 1832, questo parco romantico divenne nel XIX secolo una tappa imprescindibile del Grand Tour e fonte d’ispirazione per artisti e viaggiatori. Passata allo Stato nel dopoguerra, nel 2002 è stata affidata al FAI che ne ha curato il recupero e la valorizzazione, restituendo al pubblico un parco di straordinario fascino, ricco di specie arboree, sentieri, resti archeologici, grotte naturali e la celebre Cascata Grande;

Villa e Collezione Panza – Varese: nata come residenza di campagna alla fine del Cinquecento e trasformata nel tempo da illustri proprietari, la villa fu trasformata radicalmente da Giuseppe Panza di Biumo, collezionista visionario che integrò, con grande rigore estetico, le opere d’arte ispirate ai temi della luce e del colore da lui raccolte, negli spazi della dimora. Donata al FAI nel 1996 e aperta al pubblico nel 2000, ora la villa ospita una delle collezioni di arte europea e americana contemporanea più conosciute al mondo e mostre dal respiro internazionale;

Villa dei Vescovi – Luvigliano di Torreglia (PD): donata al FAI nel 2005 da Maria Teresa Olcese Valoti e Pierpaolo Olcese, questa villa immersa nel verde dei Colli Euganei è un monumento importante nel panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando l’estetica del Palladio. Voluta nel primo Cinquecento dal Vescovo di Padova e progettata da Giovanni Maria Falconetto come luogo di incontro per intellettuali, la villa esprime, anche grazie al prezioso ciclo di affreschi del fiammingo Lamberto Sustris (1515/1520 circa-1584 circa), una perfetta sintesi tra arte, architettura e paesaggio.

Questi tre Beni entreranno a far parte, insieme a Villa Necchi Campiglio a Milano e Palazzo Moroni a Bergamo, di un programma che prevede sei esperienze esclusive, organizzate dal FAI e disponibili solo su Airbnb, pensate per vivere il Bene culturale in un modo diverso dalla visita tradizionale, contribuendo a scoprirlo attraverso una nuova prospettiva.

Questo programma si affianca a un più ampio percorso di valorizzazione turistica, già attivo sulla piattaforma Airbnb dove è possibile prenotare una selezione di esperienze proposte dal FAI, in numerosi Beni tutelati e gestiti dalla Fondazione, tra le quali:

Visita guidata di Villa Rezzola ed il suo giardino, Lerici (SP)

Guarda oltre l’Infinito e Visita l’Orto sul Colle, Recanati (MC)

Visita il Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)

Visita guidata al Castello della Manta, Manta (CN)

Scopri Palazzo Moroni con un tour guidato, Bergamo (BG)

Visita Villa Necchi, Milano (MI)

Sorseggia vini a Villa dei Vescovi dopo l’orario di chiusura, Torreglia(PD)

Visita guidata ai Giganti della Sila e Casino Mollo, Spezzano della Sila (CS)

La raccolta delle arance alla Kolymbethra, Valle dei Templi, Agrigento (AG)

Ammira secoli di arte a Villa Panza, Varese (VA)

Visita Villa della Porta Bozzolo e il suo giardino, Casalzuigno (VA)

Esperienze FAI disponibili per gli utenti Airbnb sono disponibili su http://www.airbnb.it/fondoambiente