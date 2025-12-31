Jordan Tourism Board chiude l’ufficio in Italia

Il Jordan Tourism Board (JTB) informa che, nell’ambito del piano di riorganizzazione degli uffici turistici a livello internazionale promosso dal Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania, l’ufficio di rappresentanza in Italia cesserà l’attività da domani, giovedì 1° gennaio 2026.

A partire da tale data, per ogni richiesta di supporto, informazioni o collaborazione, operatori turistici, media e viaggiatori potranno rivolgersi direttamente alla sede centrale del Jordan Tourism Board, scrivendo all’indirizzo e-mail: info@visitjordan.com. Contestualmente, le caselle di posta elettronica italy@visitjordan.com e marco@visitjordan.com saranno disattivate.

L’ufficio italiano del Jordan Tourism Board in una nota esprime un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore, ai rappresentanti della stampa e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno collaborato attivamente al successo e al posizionamento della Giordania nel mercato italiano.