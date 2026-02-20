Guida, podcast e app: gli strumenti (gratis) per il turista consapevole

Sono 19 le sagre e le feste tradizionali coinvolte negli ultimi 2 anni dal progetto europeo QM FESTA (Feste Enogastronomia Sostenibilità Turismo Artigianato), distribuite in 5 regioni tra Francia e Italia: dalla Toscana alla Corsica, dal VAR (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) alla Sardegna, passando per la Liguria, i luoghi meno conosciuti di questi territori sono divenuti protagonisti di nuovi percorsi di viaggio grazie al programma europeo di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Nell’ambito del progetto QM FESTA, infatti, è stato possibile contribuire alla creazione di un nuovo prodotto turistico omogeneo legato alla categoria delle ‘experience’ di cultura, benessere e natura, basato su criteri oggettivi di qualità e sostenibilità, proponendo a turisti consapevoli un vero e proprio viaggio tra sapori e tradizioni di luoghi ricchi di fascino e lontani dai percorsi ormai battuti dai più.

Ecco quindi che la collaborazione tra Italia e Francia promossa da questo importante progetto europeo si è tradotta, tra le altre cose, in una serie di prodotti gratuiti al servizio dei viaggiatori che vorranno scoprire le mete proposte: una guida di viaggio, gratuita e liberamente scaricabile dal sito Quality Made, un podcast in 5 puntate dedicate alle voci dal territorio e un’App pensata per aiutare i viaggiatori ad organizzare i propri itinerari con soluzioni semplici per raggiungere facilmente gli eventi, esplorare percorsi culturali e naturalistici, scoprire come muoversi in modo sostenibile.

La guida “Mediterraneo in FESTA, un viaggio tra sapori e tradizioni”

Accanto alla bellezza dei paesaggi naturali e culturali, Mediterraneo in FESTA, si presenta come una narrazione viva delle persone e delle comunità, colte nella loro espressione più autentica attraverso feste patronali, sagre ed eventi identitari che custodiscono e rinnovano la tradizione. In queste celebrazioni la memoria collettiva si rigenera e i saperi si tramandano, preservando nel tempo i valori più profondi dei territori. Dalle coste della Liguria alle colline toscane, dalle piazze della Sardegna ai villaggi della Corsica e del Var, il progetto riunisce 19 appuntamenti che esprimono l’anima culturale del Mediterraneo: momenti di festa e condivisione che compongono un unico itinerario esperienziale. La guida, bilingue italiano-francese, è stata stampata in 400 copie e distribuita gratuitamente in Italia e in Francia; è inoltre disponibile in formato digitale al seguente link: https://www.qualitymade.eu/wp-content/uploads/2026/01/guida_qmfesta.pdf

Il podcast “FESTA. La bellezza della comunità”

Nell’ambito del progetto è stato pubblicato anche ‘FESTA. La bellezza della comunità’,podcast in cinque puntate che attraversa territori, voci e tradizioni per raccontare ciò che tiene unite le persone. Dall’Italia alla Francia, tra borghi, coste e isole, ogni episodio conduce l’ascoltatore nel cuore delle feste popolari, intese come spazi vivi di identità, lavoro e memoria condivisa. Il podcast raccoglie le testimonianze di pescatori, contadini, artigiani e volontari, dando voce a comunità capaci di resistere, innovare e ritrovarsi nella festa come forma autentica di relazione e partecipazione. Guidato dalla voce di Emilio Casalini, il podcast si configura come un racconto corale in cui la tradizione non è nostalgia, ma una forza dinamica capace di generare economia, prospettive e senso di appartenenza. Un progetto narrativo che invita a riscoprire il valore culturale e sociale del celebrare insieme, riconoscendo nella festa un elemento centrale per rafforzare i legami tra persone e territori.

L’App QM FESTA

Un altro strumento al servizio dei viaggiatori è l’App gratuita QM FESTA, pensata per aiutare i viaggiatori ad organizzare il proprio viaggio esplorando i territori proposti attraverso percorsi culturali e naturalistici. In questo modo sarà possibile avere sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie per scoprire eventi locali, conoscere tradizioni e pianificare le visite in modo semplice ed intuitivo. L’App accompagna i visitatori anche negli spostamenti grazie a soluzioni di mobilità dell’ultimo miglio, permettendo di raggiungere le destinazioni in modo pratico, veloce e soprattutto sostenibile, migliorando l’esperienza dell’evento e riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale.

Le feste coinvolte nel progetto

TOSCANA

· Sagra del Cinghiale – Suvereto

· Feste di Ottobre – Sassetta

· Castagneto a Tavola – Castagneto Carducci

· Palio Marinaro – Livorno

CORSICA

· Fiera di l’Alivu – Montegrosso

· Festa di u Legnu e di a Furesta – Forêt de Padula

· Fiera di a Castagna – Bocognano

· U mele in festa – Murzo

SARDEGNA

· Cabudanne de sos Poetas – Seneghe

· Su Prugadoriu – Seui

· S’Orrosa ’e Padenti – Seulo

· Festa di Santa Barbara – Villagrande Strisaili

VAR (Regione Provenza Alpi Costa Azzurra)

· La Festa del Fico – Solliès-Pont

· La Festa della Castagna – Collobrières

· Fête de la Saint-Pierre – Sainte-Maxime

LIGURIA

· Festa patronale di San Michele Arcangelo – Pigna

· La Sagra della Castagna – Rossiglione

· Festival della Maiolica – Baia della Ceramica (Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona)

· Weekend della Filigrana – Campo Ligure

Per info e approfondimenti https://www.qualitymade.eu

(photo credits @Giulia Barini)