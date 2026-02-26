Nel 2025 Milano e Roma al top per viaggi d’affari

Nel 2025 i viaggi d’affari si sono confermati una leva strategica per le aziende italiane. È quanto emerge dall’analisi diffusa il 26 febbraio 2026 da Roundtrip, piattaforma specializzata nell’organizzazione di trasferte aziendali, che ha tracciato un bilancio delle prenotazioni e delineato le tendenze per il 2026.

Sul fronte domestico, le prenotazioni nazionali hanno rappresentato la quota predominante del totale. Le città più richieste sono state Milano, Roma e Rimini, con una permanenza media di due notti e una tariffa giornaliera media di 135 euro.

Per quanto riguarda l’estero, le cinque destinazioni più prenotate nel 2025 dai viaggiatori aziendali italiani sono state Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Spagna. In questo caso la durata media dei soggiorni si è attestata a tre notti, con una tariffa media di 143 euro a notte.

“Il settore dei viaggi di lavoro ha registrato una ripresa significativa e molte aziende hanno riportato le trasferte ai livelli pre-2019, se non superiori”, ha detto Sergiu Les, Managing Director di Roundtrip, sottolineando come le previsioni per il 2026 indichino una spesa europea per i viaggi aziendali fino a 448 miliardi di dollari, con un possibile nuovo record di settore.

Le tendenze per il 2026 mostrano una sostanziale continuità nelle scelte. In Italia, Roma, Milano e Bologna restano in cima alla classifica. Secondo Les, il ruolo del Paese come hub per eventi internazionali – dalle settimane della moda alle fiere dedicate a food, ospitalità, design e manifattura, fino ai summit energetici e ai Giochi Olimpici – contribuisce in modo determinante alla domanda di trasferte, favorendo networking e collaborazioni.

All’estero, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Spagna si confermano le mete più richieste anche per il 2026. Gli Stati Uniti registrano i soggiorni mediamente più lunghi, fino a sette notti in città come Los Angeles e New York, con una spesa media di 178 euro a notte. La Germania, invece, presenta le tariffe medie più elevate, pari a 249 euro, con Francoforte, Düsseldorf e Berlino tra le destinazioni più gettonate.

Nonostante possibili evoluzioni nei requisiti di ingresso negli Stati Uniti, l’interesse verso il mercato americano resta elevato. Per il 2026 gli esperti prevedono una crescita del mercato dei viaggi di lavoro fino all’8,2%. In questo scenario, Roundtrip punta su soluzioni integrate e flessibili, offrendo accesso a 2,9 milioni di hotel, 450 compagnie aeree e servizi di trasporto in 160 Paesi attraverso un’unica piattaforma.