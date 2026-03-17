Relais & Châteaux accoglie 9 nuovi associati

Sono nove le nuove dimore che si aggiungono alla famiglia Relais & Châteaux che conta una collezione di 580 hotel e ristoranti d’eccezione in tutto il mondo. Tutte le new entry dimostrano la presenza crescente dell’Associazione nel mondo.

Se da una parte i nuovi associati difendono, ciascuno, la propria personalità, dall’altra condividono tutti i valori e la visione dell’ospitalità che unisce le dimore Relais & Châteaux nel loro impegno verso l’Art de vivre, la gastronomia e il rispetto delle diversità culturali in Turchia, Francia, Stati Uniti (Colorado, Arizona e Georgia), Messico e Belize.

“La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi nove nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto”, commenta Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux.

Questi i nove nuovi associati (a questo link tutte le informazioni)

Relais & Châteaux Prana Maya Island Resort, Placencia Caye, Belize

Relais & Châteaux El Cortés, Città del Messico, Messico

Relais & Châteaux Jashita Tulum, Tulum, Messico

Relais & Châteaux KeyUrla, Urla, Turchia

Relais & Châteaux Hôtel Saint-Georges, Megève, Francia

Relais & Châteaux La Fourchette des Ducs, Obernai, Francia

Relais & Châteaux, Quercus, Gay (GA), Stati Uniti

Relais & Châteaux Castle Hot Springs, Morristown (AZ), Stati Uniti

Relais & Châteaux Lumière by Dunton, Telluride (CO), Stati Uniti