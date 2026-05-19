Alpi Francesi, a Courchevel 1850 apre nuovo resort di lusso

Kerzner International Holdings Limited annuncia l’arrivo di One&Only sulle Alpi francesi nel 2030 all’interno del villaggio Courchevel 1850. L’apertura rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di One&Only, consolidando la presenza del marchio nelle destinazioni in alta quota più esclusive al mondo dopo il debutto di successo di One&Only Moonlight Basin nel Montana.

Il resort sorgerà sul sito dell’Hotel Courcheneige, indirizzo storico e parte integrante dello sviluppo di Courchevel, che sarà completamento trasformato e ripensato per rispecchiare gli standard di design, comfort e servizio di One&Only, pur senza snaturare il patrimonio e lo spirito intramontabile della destinazione.

Situato sulla cima del Jardin Alpin, il resort offrirà uno degli indirizzi più riservati e prestigiosi della località grazie alla posizione sopraelevata rispetto alle proprietà circostanti e ai panorami montani mozzafiato che lo circondano. Grazie all’accesso diretto alle piste della rinomata Bellecôte, gli ospiti si ritroveranno immersi nel cuore delle Trois Vallées – il comprensorio sciistico più grande del mondo.

One&Only a Courchevel offrirà ampie e raffinate camere e suite progettate con cura per massimizzare la luce naturale, le viste mozzafiato e una profonda sensazione di calore e privacy. Unendo il fascino senza tempo dell’architettura alpina al glamour discreto, il design incornicerà con attenzione i panorami montani, creando spazi profondamente integrati nel paesaggio ma dal riconoscibile DNA residenziale.

La proposta gastronomica sarà un elemento fondamentale dell’esperienza e offrirà ad ospiti e residenti una selezione di ristoranti, bar e lounge pensati per trasmettere energia, raffinatezza e la vibrante atmosfera della vita di montagna. Da pranzi rilassati sulle piste a cene eleganti, dall’après-ski più ambito a spazi raccolti per serate in compagnia, l’offerta culinaria di One&Only catturerà lo spirito vivace per cui Courchevel è famosa, rendendo il resort una vera propria destinazione nella destinazione. La programmazione culinaria del resort sarà pensata per attrarre una clientela internazionale, per la quale la ristorazione, l’intrattenimento e la socializzazione sono parte integrante dell’esperienza tanto quanto le piste da sci.

Cuore della struttura sarà un’ampia oasi di benessere. Ispirata all’altitudine, all’aria fresca alpina, al silenzio, alla neve e al rigenerante contrasto tra caldo e freddo, la Spa offrirà un percorso immersivo agli ospiti interni ed esterni. A disposizione vi saranno un suggestivo percorso acquatico interno/esterno, esperienze termali, spazi privati per trattamenti wellness e beauty, aree dedicate al recupero e zone specifiche per il movimento e il relax. I trattamenti personalizzati si concentreranno sul recupero e sul ringiovanimento: dal ripristino muscolare post-sci e i bagni di contrasto alla mindfulness, dal miglioramento del sonno ai trattamenti olistici per riequilibrare corpo e mente.

Mentre prosegue l’espansione di One&Only a livello globale in destinazioni turistiche, residenziali e urbane, l’arrivo a Courchevel segna l’ingresso audace del marchio nel mercato alpino di lusso in Europa, definendo nuovi standard per la vita in montagna e l’ospitalità in una delle destinazioni invernali più prestigiose della Terra.