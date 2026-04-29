Nel Mediterraneo arriva Uber Boat per le esperienze in barca

In occasione di GO–GET 2026 a New York, Uber annuncia il lancio di Uber Boat in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Croazia, insieme a una nuova offerta di hotel negli Stati Uniti. Un passo che amplia il posizionamento dell’azienda nel settore travel e rafforza la sua ambizione di diventare un’unica app per ogni esigenza di mobilità e viaggio – dalle strade cittadine fino alle destinazioni costiere.

A partire da giugno 2026, gli utenti Uber potranno prenotare esperienze in barca in alcune delle mete più iconiche del Mediterraneo. Grazie alla partnership con Click&Boat, la principale piattaforma europea di noleggio barche, sarà possibile accedere a una flotta di circa 50.000 imbarcazioni, rendendo ancora più semplice vivere il mare, dalle Isole Baleari alla Costa Azzurra fino alla Costiera Amalfitana.

Uber ha inoltre siglato una collaborazione con Accor per rafforzare la propria offerta loyalty in Europa e Medio Oriente: gli utenti potranno accumulare punti ALL Accor utilizzando Uber e Uber Eats, con vantaggi aggiuntivi per gli abbonati Uber One.

Tra le novità presentate anche Travel Mode, una nuova funzionalità dell’app Uber pensata per accompagnare i viaggiatori in ogni fase del loro percorso. Travel Mode offre supporto negli aeroporti più affollati, suggerimenti personalizzati su destinazioni e locali, e consente di prenotare ristoranti tramite OpenTable. Include inoltre una versione Uber del “room service”, con consegne direttamente in hotel, comprese le necessità dell’ultimo minuto.