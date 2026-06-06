Estate in Istria: nuove aperture e restyling sulla costa occidentale croata

L’Istria si prepara all’estate con un’offerta alberghiera sempre più ampia e orientata a viaggiatori alla ricerca di esperienze personalizzate. Lungo la costa occidentale della penisola croata, tra Rovigno, Parenzo e Umago, nuove aperture e importanti rinnovamenti confermano l’evoluzione della destinazione verso un’ospitalità capace di unire mare, design, gastronomia, benessere, heritage e servizi di alto livello. Da tempo amata per i suoi borghi affacciati sull’Adriatico, le acque limpide e pulite, le piste ciclabili, i vigneti, gli oliveti e una scena gastronomica in continua crescita, l’Istria rafforza così il proprio posizionamento come destinazione estiva versatile e contemporanea: non solo mare, ma un territorio da vivere attraverso soggiorni sempre più mirati, con proposte di alberghi solo per adulti e resort per le famiglie, ma anche boutique hotel nati dalla ristrutturazione di palazzi storici e strutture pensate per il wellness.

A Parenzo, città dal forte patrimonio storico e culturale, l’ospitalità si arricchisce con due indirizzi che raccontano due anime diverse del lusso contemporaneo.

Il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection interpreta il soggiorno in chiave intima, culturale e gastronomica. Ospitato in un edificio storico del 1913, un tempo annesso al primo hotel di Parenzo, il boutique hotel è stato restaurato preservandone l’identità architettonica e trasformato in un indirizzo di grande fascino, con sole 12 camere e suite, ciascuna pensata come un racconto legato alla memoria della città.

Elemento centrale dell’esperienza è JAZ by Ana Roš Poreč, il ristorante firmato dalla chef slovena Ana Roš, tra le figure più autorevoli della cucina europea contemporanea e anima di Hiša Franko, ristorante tre stelle Michelin nella Valle dell’Isonzo. A Parenzo, il suo concept porta una cucina vivace e informale, aperta anche alla città, fondata su ingredienti locali, pesce dell’Adriatico, prodotti dell’entroterra istriano e una filosofia gastronomica pensata per la condivisione.

Sempre a Parenzo, il Pical Resort, Valamar Collection amplia l’offerta premium con un grande resort contemporaneo situato nel parco costiero Parenzano. Camere e suite moderne, servizi di alta qualità, ristoranti fine dining, piscine interne ed esterne, tre spiagge attrezzate e la nuova ESPA at Pical Wellness & Spa definiscono una proposta pensata per una vacanza completa, tra mare, benessere, sport e gastronomia. Il resort si rivolge anche alle famiglie e agli ospiti più attivi, con spazi dedicati, centro ciclistico, tennis, sport acquatici e la possibilità di esplorare i dintorni seguendo il tracciato della storica Parenzana, l’ex ferrovia che collegava Italia, Slovenia e Croazia.

A Rovigno, una delle località più scenografiche dell’Adriatico croato, il rinnovato Adults Exclusive Hotel Monte Mulini inaugura una nuova fase della propria storia. Situato nella baia di Lone, immerso nel verde mediterraneo e a pochi passi dal centro storico, l’hotel riapre dopo un importante restyling che ha coinvolto camere, ristoranti e spazi comuni, con un investimento complessivo di 9 milioni di euro.

La novità è l’ingresso del Monte Mulini nel prestigioso concept Riva Destinations, il progetto lifestyle del marchio italiano Riva, parte del Gruppo Ferretti. Rovigno entra così in una selezione di sole undici destinazioni esclusive al mondo, insieme a mete come Monaco, Parigi, Venezia e Como. All’interno dell’hotel, il Riva Lounge e il Riva Privée reinterpretano l’eleganza senza tempo delle imbarcazioni Riva attraverso materiali, colori e dettagli ispirati alla Dolce Vita, mentre gli ospiti possono vivere esperienze in mare a bordo di un Riva Aquariva Special, tra calette, tramonti e navigazioni nell’arcipelago di Rovigno.

Infine a Umago, porta nord-occidentale dell’Istria e destinazione particolarmente amata per il turismo family e sportivo, il rinnovato Hotel Garden Istra Plava Laguna si prepara invece a riaprire nel 2026 con una proposta completamente ripensata per le famiglie. Il restyling coinvolge camere, lobby, ristoranti e aree piscina, con nuovi spazi e servizi pensati per bambini e genitori: Aquapark Splash Zone, piscine dedicate, Pepi Club per diverse fasce d’età, playground, trampoline park e ambienti indoor come soft play e sensory room. Accanto alle attività per i più piccoli, la struttura rafforza anche l’offerta outdoor e sportiva, con percorsi bike, campi multisport, attività fitness e programmi serali per tutta la famiglia.

Queste novità confermano una tendenza sempre più evidente: l’Istria non è solo una destinazione balneare, ma un territorio che sta investendo in un’ospitalità più segmentata, riconoscibile e di qualità.