WIM Tour 2026 si chiude con oltre 1.650 realtà coinvolte: Private Events Industry in crescita

26 Maggio 2026, 12:00

Si conclude il WIM Tour 2026, il percorso itinerante che nei mesi scorsi ha attraversato l’Italia e alcuni tra i principali mercati internazionali del destination wedding, coinvolgendo oltre 150 professionisti all’estero e più di 1.500 aziende italiane. Un viaggio che ha fatto emergere una richiesta sempre più chiara da parte degli operatori: trasformare la Private Events Industry in un sistema riconosciuto, strutturato e capace di valorizzare il proprio peso economico e territoriale.

Le tappe internazionali – New York, Dubai, New Delhi e Londra – hanno evidenziato come il Made in Italy continui a essere percepito come sinonimo di creatività e qualità, ma anche la necessità di rafforzare processi, standard operativi e trasparenza. Dai mercati esteri arriva infatti una richiesta precisa: maggiore chiarezza nei flussi organizzativi, tempi di risposta più rapidi e una gestione più definita dei rapporti tra gli operatori della filiera.

Negli Stati Uniti il tema centrale è risultato quello della trasparenza nei processi e nelle responsabilità operative; a Dubai è emersa l’esigenza di una maggiore coerenza tra promesse e capacità di delivery; in India la sfida riguarda soprattutto la comprensione di modelli culturali e organizzativi differenti; mentre da Londra è arrivata una forte attenzione alla preparazione culturale e alla capacità di adattare l’offerta ai diversi mercati internazionali.

Anche il confronto nelle tredici tappe italiane ha restituito un quadro comune. Attraverso oltre 300 tavole rotonde, planner, venue, professionisti dell’hospitality e fornitori hanno evidenziato criticità legate a fiscalità, concorrenza, sovrapposizione di ruoli e assenza di standard condivisi. Tra le priorità indicate figurano formazione, codici etici, strumenti digitali, linee guida comuni e una maggiore capacità di fare rete.

I dati del WIM Insights 2026, sviluppato con l’Università di Siena, descrivono un comparto ancora frammentato: oltre 50 mila imprese, 55 codici ATECO e 25 aree di specializzazione, con una limitata diffusione degli strumenti digitali avanzati. Una situazione che, secondo l’analisi, rende necessario investire non solo in visibilità, ma soprattutto in processi e organizzazione.

Il mercato globale degli eventi privati continua intanto a crescere, con un valore superiore ai 350 miliardi di dollari e prospettive di ulteriore espansione nel prossimo decennio. Numeri che confermano l’interesse internazionale verso l’Italia e la necessità, per il comparto, di consolidare la propria capacità di rispondere alle nuove esigenze della domanda.

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