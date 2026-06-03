Slavonia e Baranja conquistano l’Italia con vino, natura e slow travel

La Croazia non è solo mare e coste frastagliate. La regione continentale della Slavonia-Baranja ha scelto Milano per presentarsi ufficialmente al mercato italiano, puntando su un’offerta che fonde tradizioni millenarie, outdoor e un’enogastronomia d’eccellenza. Presentata alla presenza del console generale Stjepan Ribić e della direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia Viviana Vukelić, la destinazione si propone come alternativa slow a circa due ore da Zagabria.

Enoturismo e natura: l’Amazzonia d’Europa

Il fiore all’occhiello della regione è il wine tourism, forte di una tradizione vitivinicola che supera gli 800 anni e di quattro distretti d’eccellenza (Feričanci, Đakovo, Baranja ed Erdut). Tra gli appuntamenti imperdibili spicca la Wine Marathon, mentre i “vini del Danubio” raccontano l’identità di un territorio premiato come “Regione vinicola europea Dionisio 2025”. Per gli amanti della vacanza attiva, il cuore pulsante è il Parco naturale di Kopački rit – soprannominato l’Amazzonia d’Europa – meta prediletta per birdwatching e cicloturismo lungo i percorsi EuroVelo.

Ospitalità rurale e city break a misura d’uomo

L’hub principale è Osijek, quarta città della Croazia situata sul fiume Drava, celebre per la sua fortezza Tvrđa, la cattedrale neogotica e un viale Liberty che invita alla passeggiata fluviale più lunga del Paese. Sul fronte della ricettività, la Slavonia sta investendo in strutture moderne come il Materra, spa hotel e centro congressi immerso nel paesaggio rurale, ideale per chi cerca relax tra i vigneti.

Sapori autentici e collaborazioni con il trade

La cucina locale segue la filosofia del “campo alla tavola”, con piatti iconici come il Kulen (IGP), la zuppa di pesce fiš e lo stufato paprikaš. La strategia per il 2026 mira a consolidare i rapporti con tour operator e agenzie di viaggio per creare pacchetti su misura dedicati a piccoli gruppi, amanti del turismo rurale ed esperienze enogastronomiche di nicchia. Con il riconoscimento di Booking.com tra le dieci regioni più accoglienti al mondo nel 2025, la Slavonia-Baranja si candida ufficialmente a nuova frontiera del turismo esperienziale per il pubblico italiano.

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://visitslavoniabaranja.com/en/