Hotellerie, crescono occupazione e prezzi medi nel II trimestre

Il settore ricettivo italiano registra un altro trimestre di crescita sia nel segmento business sia in quello leisure. Secondo i dati dell’Italian Hotel Monitor, report curato da Trademark Italia, il secondo trimestre del 2026 (aprile-giugno) si chiude con indicatori in aumento su tutto il territorio nazionale: il tasso di occupazione media delle camere (Room Occupancy) tocca il 76,9%, mentre il prezzo medio di vendita (Average Daily Rate) sale a 172,38 euro.

Segmenti di mercato e ripartizione geografica

L’analisi per categoria evidenzia il traino del comparto upscale (4 stelle), che guida per volumi di riempimento con il 77,5% di occupazione e un ADR di 176,05 euro. Segue il midscale (3 stelle) con il 76,4% (75,36 euro l’ADR medio), mentre il settore luxury (5 stelle) attesta la propria occupazione al 74,4%, facendo registrare una tariffa media per camera di 674,96 euro.

Dal punto di vista territoriale, le performance di occupazione e ADR si articolano così:

Centro Italia: 80,2% di occupazione camere (ADR medio: 205,60 euro);

Nord-Ovest: 76,9% di occupazione camere (ADR medio: 186,79 euro);

Sud e Isole: 75,8% di occupazione camere (ADR medio: 123,83 euro);

Nord-Est: 72,7% di occupazione camere (ADR medio: 130,58 euro).

Ranking città d’arte e d’affari

Sulle 39 piazze urbane analizzate, Bologna conquista il primato per tasso di occupazione delle camere con l’81,7%, seguita a stretto giro da Roma (81,6%), Firenze (79,8%), Milano (79,6%), Napoli (78,8%) e Genova (78,7%). Sono complessivamente 24 le città che superano la soglia del 70% di occupazione.

Classifica capovolta per quanto riguarda i prezzi medi per camera, dove Venezia si conferma la destinazione più cara con un ADR medio di 274,08 euro (trainata dal picco di 753,57 euro raggiunto dal solo segmento 5 stelle lusso). Oltre l’asticella dei 200 euro si posizionano anche Firenze (238,04 euro), Milano (228,94 euro) e Roma (214,37 euro), seguite nell’ordine da Como (197,30 euro) e Napoli (146,87 euro).