BlaBlaCar annuncia la fine del servizio di pullman BlaBlaBus
22 Aprile 2026, 12:20
Brutta notizia per gli utenti di BlablaCar Bus. L’azienda ha annunciato il progetto di cessazione del suo servizio di trasporti in pullman, il che lascerebbe senza concorrenza il suo rivale in Francia, FlixBus.
In una nota, la celebre piattaforma di car-sharing fondata in Francia evoca “difficoltà economiche strutturali” legate al comparto bus, il cui arresto porterà alla “soppressione di 40 posti” di lavoro diretti.
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