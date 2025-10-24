Emma Villas, al via Open Days e il tour autunnale ‘Your Property First’

Emma Villas rinnova il proprio impegno al fianco dei proprietari di immobili con due iniziative complementari: i nuovi Open Days e il tour autunnale ‘Your Property First 2025’. Entrambi gli appuntamenti sono stati sviluppati con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Gruppo sul territorio e a consolidare la rete di relazioni con i proprietari.

I nuovi Open Days si tengono nella sede centrale di Chiusi (Si) e in altre location selezionate, mentre il tour ‘Your Property First 2025’ fa tappa per la prima volta in tre nuove aree strategiche – Alta Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia – con Lido di Camaiore come prima tappa.

I proprietari di immobili di pregio interessati a conoscere da vicino il modello di business Emma Villas e a valutare l’inserimento della propria villa nel circuito del vacation rental, potranno ricorrere alla formula degli Open Days. Si tratta di una serie di incontri – oltre 30 – che Emma Villas ha reso disponibili aprendo ai proprietari le porte della sua sede di Chiusi (SI) e di altre location selezionate sul territorio. L’obiettivo è quello di agevolare un incontro diretto con i potenziali nuovi proprietari interessati a scoprire l’approccio ‘sartoriale’ che guida ogni collaborazione con Emma Villas e che mantiene le ville nel portfolio per circa 5 anni in media. In quest’ottica, Emma Villas ha reso disponibile una landing page dedicata: https://owners.emmavillas.com/open-day dalla quale è possibile prenotare un incontro dedicato in qualsiasi giorno a scelta dal lunedì al venerdì a fino a fine novembre. Per i proprietari stranieri o per chi non potrà partecipare di persona, Emma Villas ha previsto anche una sessione webinar dedicata accessibile su prenotazione.

E dopo il successo dell’edizione primaverile del tour ‘Your Property First’, che nei primi mesi del 2025 ha visto la società incontrare i proprietari che già si affidano al Gruppo, Emma Villas riprende il suo ciclo di meeting, focalizzandosi su tre aree strategiche: Alta Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Il tour autunnale ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e consolidare la presenza del Gruppo in aree strategiche per il turismo di pregio. L’itinerario, programmato per il 29 ottobre da Lido di Camaiore, proseguirà a Rimini il 14 novembre, con conclusione a Milano il 26 novembre.

Ogni appuntamento rappresenta un’occasione di confronto diretto con il gruppo; durante il quale vengono approfonditi tutti gli aspetti del business e di un modello in grado di interpretare le indicazioni di un mercato sempre più competitivo: dalla possibilità di offrire un reddito immediato e garantito, alla gestione totale o parziale della struttura con property management qualificato, dalle tutele assicurative esclusive alla gestione degli adempimenti burocratici fino alla multicanalità gratuita.