Estate 2026: in Italia cresce la vacanza in villa, +9,5% di prenotazioni

In uno scenario internazionale segnato da tensioni e incertezze geopolitiche, la stagione turistica estiva 2026 sembra orientarsi verso scelte di viaggio più rassicuranti e controllabili. In questo contesto l’Italia si conferma una delle destinazioni privilegiate, soprattutto per chi ricerca privacy, sicurezza e un’esperienza di soggiorno personalizzata.

Secondo i dati diffusi da Emma Villas, società specializzata nel vacation rental di ville e dimore di pregio, cresce il numero di italiani che scelgono questa tipologia di vacanza. Le prenotazioni da parte dei connazionali per l’estate 2026 registrano infatti un aumento del +9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre cresce anche il numero di settimane prenotate (+4%).

Il trend emerge dall’analisi delle oltre 600 proprietà gestite dal gruppo, quotato su Euronext Growth Milan, e riflette una domanda sempre più orientata verso formule di soggiorno private e su misura.

Tra le destinazioni più richieste spicca la Toscana, che raccoglie il 36% delle preferenze, seguita da Puglia e Umbria (14% ciascuna), mentre Sicilia e Marche completano la classifica delle mete più scelte da chi opta per la vacanza in villa.

“La questione non è più se si continuerà a viaggiare, ma secondo quali modalità lo si farà”, spiega Giammarco Bisogno, fondatore e CEO di Emma Villas. “Tra fine febbraio e inizio aprile abbiamo registrato oltre 58mila accessi al sito da parte di utenti italiani, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cresce quindi l’interesse per soluzioni di vacanza di qualità all’interno dei confini nazionali”.

Parallelamente, il mercato premia formule che riducono lo stress organizzativo. Tra le novità introdotte da Emma Villas c’è la Tariffa Flexi, che consente di confermare il soggiorno con un anticipo del 10%, con saldo a 30 giorni dall’arrivo, oltre a una polizza assicurativa inclusa nel prezzo per coprire eventuali cancellazioni documentabili. A queste si aggiunge un nuovo ecosistema di servizi integrati – dall’housekeeping allo chef privato in villa, fino alle dotazioni dedicate ai bambini – prenotabili tramite e-commerce per costruire un’esperienza di soggiorno sempre più personalizzata.

Sul fronte della comunicazione, l’azienda ha inoltre lanciato una nuova campagna pubblicitaria intitolata “Qualsiasi villa sogni”, che sarà on air dal 12 al 26 aprile sui canali Sky TG24 e Sky Sport 24, con una presenza anche durante le partite di Serie A e altri eventi sportivi. La pianificazione prevede inoltre una componente digitale con contenuti sponsorizzati su YouTube e social media.

Il messaggio della campagna racconta l’Italia attraverso alcune delle sue destinazioni più iconiche – dai laghi del Nord alle colline del Centro Italia fino alle coste di Puglia e Sicilia – valorizzando il concetto di vacanza privata e su misura che sempre più viaggiatori sembrano privilegiare per l’estate 2026.