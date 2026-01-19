Airbnb: gli alloggi virali del 2025

Sempre più spesso l’ispirazione di viaggio prende forma sui social media. Per la Gen Z Instagram e TikTok non sono solo vetrine di luoghi da sogno, ma veri e propri motori di desiderio, capaci di trasformare un contenuto virale in una meta concreta e raggiungibile. A conquistare l’attenzione degli utenti sono soprattutto alloggi Airbnb immersi nella natura, che permettono di staccare dal mondo digitale, rilassarsi e lasciarsi ispirare da spazi fuori dall’ordinario.

Ecco, quindi, una selezione degli annunci più popolari del 2025, individuati in base al numero complessivo di interazioni su Instagram e TikTok.

Civico 65 Garda Holiday (Arco, Italia)

Questo moderno appartamento, caratterizzato da un’architettura essenziale e raffinata, offre agli ospiti una fuga all’insegna della quiete a breve distanza dal Lago di Garda. La spaziosa terrazza vanta una vista incredibile sulle montagne, mentre l’atmosfera serena e silenziosa dei dintorni rappresenta la cornice ideale per staccare davvero la spina. Che si scelga di ammirare gli scorci pittoreschi delle alture o la vicina città, questo alloggio è il luogo perfetto per rilassarsi e contemplare il paesaggio.

North Cascades Haven at the River Cabin (Marblemount, WA, Stati Uniti)

Situata appena sopra il livello del mare, nel cuore delle North Cascades, questa baita immersa nella natura dal design curato sorge proprio sulla sponda del fiume Cascade, alimentato dai ghiacciai. Gli ospiti possono immergersi nel suono rilassante delle rapide e in panorami boschivi mozzafiato. Il portico affaccia direttamente sul fiume, il luogo perfetto per chi cerca la massima tranquillità.

DC-6 Airplane House (Wasilla, AK, Stati Uniti)

Situato accanto a una pista di atterraggio privata alle porte di Wasilla, in Alaska, questo alloggio è ricavato da un aereo DC-6, unico nel suo genere, dove la suggestione della storica aviazione dell’Alaska rivive nel comfort moderno. La struttura dispone di due camere da letto, una cucina completa, un’area living e consente persino l’accesso alla cabina di pilotaggio. Gli ospiti possono esplorare ogni angolo di questo aereo cargo completamente ristrutturato, approfittando della vicinanza alle numerose attività che l’Alaska offre in ogni stagione.

Gilay Estate (Quirindi, Australia)

Immersa nel cuore delle suggestive Liverpool Plains, Gilay Estate invita gli ospiti a vivere il fascino della campagna con un tocco di autentica raffinatezza. Questa tenuta dal design ricercato fonde il comfort contemporaneo con la bellezza naturale circostante. Gli ospiti possono passeggiare tra scenografici giardini, ammirarne l’architettura scenografica e rilassarsi nella vasca idromassaggio per una vacanza all’insegna della quiete e del riposo assoluto.

Birch Falls Spa Cabin at Evergreen Cabins (Remsen, NY, Stati Uniti)

Immerso nei boschi rigogliosi che si affacciano sul bacino di Hinckley, questo rifugio con spa privata è un’oasi romantica pensata per le coppie alla ricerca del relax. Il cuore della struttura è l’area benessere esclusiva, dotata di una cascata interna, lettino per massaggi, vasca idromassaggio e sedute avvolgenti. I caldi dettagli in legno, gli arredi di design e la vista sulla foresta creano un’atmosfera curata.

Star of the Wild (Del Norte, CO, Stati Uniti)

Situata ai margini della Rio Grande National Forest, in un’area protetta dall’inquinamento luminoso, Star of the Wild offre un’esperienza immersa nella natura. Qui gli ospiti possono spostare il proprio letto all’aperto per dormire sotto la volta celeste, concedersi una doccia rigenerante nella serra e lasciar correre lo sguardo verso l’orizzonte. La baita offre un’atmosfera intima, una vasca idromassaggio riscaldata a legna e l’accesso diretto a percorsi per trekking, mountain bike e arrampicata.

Come & Dream in Quetzalcoatl’s Nest (Naucalpan de Juárez, Messico)

Quetzalcoatl’s Nest è una struttura dal design pionieristico e visionario, progettata dall’architetto Javier Senosiain e letteralmente incastonata nel paesaggio naturale alle porte di Città del Messico. Vera oasi di pace situata tra giardini rigogliosi e specchi d’acqua, questo alloggio nasce per stimolare la creatività e il relax. L’appartamento dispone di quattro camere da letto con interni minimalisti pensati per armonizzarsi con l’ambiente circostante.

Cozy Cabin (Black Mountain, NC, Stati Uniti)

Nel cuore pulsante di Black Mountain, questa baita dal design ricercato offre un rifugio di pace dove rallentare i ritmi, ricaricarsi e ritrovare se stessi e i propri cari. La struttura dispone di un intimo angolo lettura, una veranda luminosa, una rilassante vasca idromassaggio e un accogliente camino: la cornice ideale per un soggiorno all’insegna del riposo. Oltre agli straordinari panorami montani, l’alloggio riserva spazi dedicati al divertimento con il suo esclusivo bar privato in stile speakeasy e una sala giochi.

Secret Treehouse (Volcano, HI, Stati Uniti)

Immersa nella natura selvaggia della Big Island, questa straordinaria casa sull’albero offre un rifugio romantico e fuori dal comune per chi cerca avventura e ispirazione. Concepita come un’opera d’arte ‘vivente’, la struttura invita a trascorrere un’esperienza da sogno, una di quelle da provare almeno una volta nella vita. Grazie alle ampie vetrate e alle terrazze che circondano l’edificio, gli ospiti possono godere di una vista mozzafiato a 360 gradi.

Six Mile Stable (Pray, MT, Stati Uniti)

Adagiata tra le dolci colline ai piedi di Emigrant Peak, nel cuore della Paradise Valley, questa storica baita realizzata in tronchi d’albero, magnificamente ristrutturata, offre agli ospiti l’emozione di vivere come un cowboy. Situata in una posizione strategica tra Livingston e il Parco Nazionale di Yellowstone, la struttura permette di vivere appieno lo spirito del West, esplorando i sentieri circostanti a cavallo o avventurandosi in escursioni a piedi tra paesaggi spettacolari.