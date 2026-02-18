Airbnb: Prenota subito, paga dopo arriva anche in Italia

Novità per gli ospiti italiani di Airbnb. Grazie a ‘Prenota subito, paga dopo’ i viaggiatori italiani possono ora riservare gli annunci che la prevedono, senza dover effettuare alcuna transazione al momento della prenotazione.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nell’impegno di Airbnb nell’offrire soluzioni sempre più flessibili per gli ospiti, che si prevede avranno un impatto positivo anche per gli host in termini di aumento delle prenotazioni. Negli Stati Uniti, dove l’opzione è stata introdotta la scorsa estate, si è registrata una crescita del numero di notti e soggiorni prenotati nel quarto trimestre del 2025 rispetto al terzo trimestre dello stesso anno.

L’opzione è disponibile per gli annunci idonei in tutto il mondo con termini di cancellazione Moderati o Flessibili. Gli ospiti saranno tenuti a versare l’intero importo poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita dell’annuncio. I termini di cancellazione stabiliti dagli host rimangono invariati e, poiché il pagamento da parte degli ospiti è sempre dovuto prima della fine del periodo di cancellazione gratuita, gli host hanno il tempo necessario per assicurarsi un’eventuale nuova prenotazione in caso di cancellazione.

Secondo un recente sondaggio condotto da Airbnb e Focaldata tra i viaggiatori italiani, il 60% degli intervistati considera importante disporre di opzioni di pagamento flessibili quando si tratta di prenotare una vacanza; il 60% dichiara di utilizzare opzioni di pagamento flessibile, mentre l’8% afferma di farvi ricorso sempre, quando disponibile; il 31% dichiara di aver perso la possibilità di prenotare l’alloggio preferito, a causa del tempo trascorso a coordinare il pagamento del soggiorno con i compagni di viaggio.

Secondo Airbnb, le previsioni di viaggio per il 2026 mostrano inoltre una crescente preferenza per vacanze in città internazionali, che sostituiscono lo “stare davanti a uno schermo” con il “godersi l’aria aperta”, nonché un forte interesse per i principali eventi globali, come il festival Coachella e la Coppa del Mondo FIFA, che stanno alimentando la voglia di viaggiare.

Prenota subito, paga dopo si aggiunge al servizio ‘Paga una parte ora e una parte dopo’, che consente agli ospiti di versare un acconto al momento della prenotazione e il saldo in prossimità del check-in, e il ‘Pagamento dilazionato con Klarna’.