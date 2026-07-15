10 new entry per Relais & Châteaux, 2 sono in Italia

Relais & Châteaux amplia la sua collezione internazionale accogliendo dieci nuovi associati distribuiti tra Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera, Portogallo, Giappone, Messico e Stati Uniti. Le nuove strutture, pur conservando ciascuna una forte e distinta identità territoriale, sposano la visione del network incentrata sull’alto artigianato dell’ospitalità, sulla sostenibilità e sulla tutela delle biodiversità culturali e culinarie.

“La nostra Associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta – ha detto Laurent Gardinier, Presidente di Relais & Châteaux – È un onore accogliere nella nostra famiglia questi dieci nuovi associati che condividono gli stessi valori e una passione comune per la bellezza e il gusto”.

L’Italia si conferma un mercato chiave per l’associazione, mettendo a segno due importanti ingressi di grande fascino rurale e storico nel Centro-Sud:

Masseria AuraTerrae (Polignano a Mare, Puglia): Proprietà della famiglia Valentini, questa dimora del XVIII secolo sorge su una collina di ulivi e vigneti affacciata sull’Adriatico. Dispone di 22 camere e suite ricavate negli spazi agricoli originari (come l’antica cisterna e l’ovile), ristrutturate fondendo dettagli storici a un design contemporaneo. L’offerta gastronomica è affidata al ristorante Mareincielo, focalizzato sulla cucina tradizionale pugliese e sui prodotti di stagione.

Relais Villa Corallo (Sant’Omero, Abruzzo): Immersa in una tenuta agricola di 80 ettari di proprietà della famiglia Di Serafino, questa dimora padronale dell’Ottocento ospita solo 11 camere e suite in un’atmosfera intima e curata. La proposta culinaria rappresenta il fiore all’occhiello della struttura grazie al ristorante Zunica 1880 (recente 1 Stella nella Guida Michelin 2026), dove lo chef Gianni Dezio propone una cucina “dal campo alla tavola” valorizzando i prodotti degli orti della tenuta, a cui si affianca da quest’estate il nuovo Relais Villa Corallo Bistro.

Gli altri otto ingressi internazionali nel network

La rete globale si arricchisce inoltre di altre otto eccellenze tra hotel di lusso e ristoranti stellati: il Verride Palácio de Santa Catarina a Lisbona (Portogallo); La Maison des Cimes a Malbuisson e il Megève Bois a Megève (Francia); il celebre ristorante Quintonil a Città del Messico; lo storico ryokan Hiiragiya a Kyoto (Giappone); la Villa Florhof a Zurigo (Svizzera); la tenuta Wilderness Reserve a Sibton (Regno Unito) e l’esclusivo The Nell New York a New York City (Stati Uniti).