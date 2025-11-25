14 new entry nella collezione Relais & Châteaux: due sono italiane

14 new entry nella collezione Relais & Châteaux: diventano così 34 le strutture che sono entrate a far parte della famiglia Relais & Châteaux quest’anno.

“La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi 14 nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto”, ha detto Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux.

Queste le due new entry italiane:

Relais & Châteaux San Montano Resort & Spa, Ischia, Italia

62 camere (di cui 32 suite) e 1 villa, a partire da 350 € a notte

La Veranda, cucina ischitana tradizionale

Franco’s, specialità di mare

Spa termale di 300 m²

Stessa proprietà del Relais & Châteaux Borgo Santandrea

Relais & Châteaux Borgo Pignano Volterra – Tuscany, Volterra, Italia

25 camere e suite e 8 ville, a partire da 450 € a notte

Villa Pignano, cucina gourmet toscana

Al Fresco, cucina conviviale all’aperto

Spa immersa nelle volte di calcare

Stessa proprietà del Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence

Affiliato a Relais & Chateaux dal 1° gennaio 2026

Questi invece gli altri 12 nuovi associati:

RELAIS & CHÂTEAUX AUBERGE DU PONT DE COLLONGES – PAUL BOCUSE, Lione, Francia

RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE CHÁ DA BOA NOVA, Leça da Palmeira, Portogallo

RELAIS & CHÂTEAUX RESTAURANT PEARL MORISSETTE, Jordan Station, Canada

RELAIS & CHÂTEAUX THE TORRIDON, Torridon, Scozia

RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE SÃO LOURENÇO, Manteigas, Portogallo

RELAIS & CHÂTEAUX SEQUOIA LODGE, Adelaide Hills, Australia

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL BIACLYN HAKODATE, Hakodate, Giappone

RELAIS & CHÂTEAUX YTRI, Isola di Træna, Norvegia

RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL KATARINA, Orebić, Croazia

RELAIS & CHÂTEAUX CASA GÓNGORA, Villanueva del Ariscal, Spagna

RELAIS & CHÂTEAUX NILE CANOPUS, Egitto

RELAIS & CHÂTEAUX FEW AND FAR LUVHONDO, Waterpoort, Sudafrica