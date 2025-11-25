14 new entry nella collezione Relais & Châteaux: due sono italiane
25 Novembre 2025, 12:33
14 new entry nella collezione Relais & Châteaux: diventano così 34 le strutture che sono entrate a far parte della famiglia Relais & Châteaux quest’anno.
“La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta. È un onore per me accogliere nella famiglia Relais & Châteaux questi 14 nuovi associati che condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto”, ha detto Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux.
Queste le due new entry italiane:
Relais & Châteaux San Montano Resort & Spa, Ischia, Italia
62 camere (di cui 32 suite) e 1 villa, a partire da 350 € a notte
La Veranda, cucina ischitana tradizionale
Franco’s, specialità di mare
Spa termale di 300 m²
Stessa proprietà del Relais & Châteaux Borgo Santandrea
Relais & Châteaux Borgo Pignano Volterra – Tuscany, Volterra, Italia
25 camere e suite e 8 ville, a partire da 450 € a notte
Villa Pignano, cucina gourmet toscana
Al Fresco, cucina conviviale all’aperto
Spa immersa nelle volte di calcare
Stessa proprietà del Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence
Affiliato a Relais & Chateaux dal 1° gennaio 2026
Questi invece gli altri 12 nuovi associati:
RELAIS & CHÂTEAUX AUBERGE DU PONT DE COLLONGES – PAUL BOCUSE, Lione, Francia
RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE CHÁ DA BOA NOVA, Leça da Palmeira, Portogallo
RELAIS & CHÂTEAUX RESTAURANT PEARL MORISSETTE, Jordan Station, Canada
RELAIS & CHÂTEAUX THE TORRIDON, Torridon, Scozia
RELAIS & CHÂTEAUX CASA DE SÃO LOURENÇO, Manteigas, Portogallo
RELAIS & CHÂTEAUX SEQUOIA LODGE, Adelaide Hills, Australia
RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL BIACLYN HAKODATE, Hakodate, Giappone
RELAIS & CHÂTEAUX YTRI, Isola di Træna, Norvegia
RELAIS & CHÂTEAUX HOTEL KATARINA, Orebić, Croazia
RELAIS & CHÂTEAUX CASA GÓNGORA, Villanueva del Ariscal, Spagna
RELAIS & CHÂTEAUX NILE CANOPUS, Egitto
RELAIS & CHÂTEAUX FEW AND FAR LUVHONDO, Waterpoort, Sudafrica